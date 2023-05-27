24 Канал вирішив зібрати найрізноманітнішу інформацію про американський долар, аби сформувати максимально повну картинку про валюту та її актуальну динаміку.

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5 цікавих фактів про долар США

Федеральний резерв не оновлював дизайн банкноти в 1 долар з 1963 року. Головна причина – цей номінал рідко підроблюють;

У США грошовий папір для валюти складається на 75% з бавовни та на 25% із льону, згідно з Бюро гравіювання та друку;

На банкноті номіналом в 1 долар варто звернути увагу на орла на звороті купюри. За даними Федерального резерву Філадельфії, стріли в лівому кігті орла символізують війну, а оливкова гілка в правому кігті гордого птаха – мир;

У основі піраміди на зворотному боці кожної доларової банкноти зображені римські цифри MDCCLXXVI. Вони символізують 1776 рік. Це дата підписання Декларація незалежності США, за даними CBSNews.

Слоган, який ми усі звикли бачити на американських доларах, додали до дизайну у 1956 році. Йдеться про слова "In God We Trust".

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Долар, світ та Україна / Фото Shutterstock

Роль валюти для світу

Сьогодні американський долар має два важливих статуси на глобальному ринку. По-перше, це головна резервна валюта у світі, після Другої світової війни. Таке рішення ухвалили на Бреттон-Вудській конференції, яка також відома як Валютно-фінансова конференція ООН.

Тоді у США представники 44 країн обговорили умови регулювання міжнародної валютно-фінансової політики. Тоді ж створили Міжнародний валютний фонд та Світовий банк, Council of Foreign Relations.

По-друге, саме долар найчастіше використовують у рамках міжнародної торгівлі. До трійки лідерів також входять євро та китайський юань. Федеральний резерв повідомляв про такі дані:

З 1999 по 2019 рік саме на долар припадало 96% торговельних рахунків в Америці, 74% в Азійсько-тихоокеанському регіоні та 79% в решті світу;

саме на долар припадало торговельних рахунків в Америці, в Азійсько-тихоокеанському регіоні та в решті світу; Банки використовували долар для близько 60% усіх міжнародних депозитів і позик.

До теми! Станом на 2022 рік, понад 40% світового боргу випущено у доларах. Тож іноземні банки потребують значних обсягів цієї валюти задля того, аби продовжувати свою діяльність, пише The Balance.

Потужності долара на міжнародному ринку перш за все сприяє сильна економіка США. Ця країна наразі світовий лідер за даним показником. Ще один важливий фактор – ефективна та розвинена судова система.

Відтак це сприяє впевненості у захисті власних активів. Ба більше, у США вважають принцип приватної власності чи не сакральним.

Долар, світ та Україна / Фото Shutterstock

Позиції долара посилюють й структурні фактори. Ринки капіталу в США досить глибокі та ліквідні. Це дозволяє їм поглинути заощадження інших країн. Таким чином, доходи від міжнародного "надлишку заощаджень" переробляються в активи США.

Крім того, американський долар інвестори сприймають, як актив-прихисток на випадок турбулентних періодів у світовій економіці. Зокрема, у 2022 році долар злетів до максимуму за 20 років завдяки цьому фактору. Додамо, що деякі країни заявляють про необхідність дедоларизації. Проте експерти переконані, що наразі альтернативи для цієї валюти немає.

Долар та Україна

Загалом 1996 рік став поворотним моментом в історії України. Адже саме тоді провели грошову реформу, у рамках якої гривня стала законною та єдиною грошовою одиницею в країні. Міжнародні експерти назвали цю реформу кроком до стабілізації економіки України.

З цього часу можна й відстежувати динаміку валютної пари долар – гривня. Виділимо найбільш важливі та відчутні зміни курсу на ринку, згідно з даними НБУ:

Загалом до 1998 року долар в середньому коштував в Україні 1,83 гривні ; Цього року національна валюта трохи втратила позиції на ринку на тлі економічної кризи;

; Цього року національна валюта трохи втратила позиції на ринку на тлі економічної кризи; З 2000 року до 2008 року ситуація на валютному ринку була досить стабільною. Середній курс коливався на рівні 5 – майже 6 гривень за долар США;

ситуація на валютному ринку була досить стабільною. Середній курс коливався на рівні за долар США; Цей період завершився глобальною фінансовою кризою, яка серйозно вдарила по світовій економіці. В тому числі на цьому тлі гривня ослабла проти долара. Курс виріс до 8 гривень за долар ;

на цьому тлі гривня ослабла проти долара. Курс виріс до ; Таку динаміку валютна пара демонструвала до початку нового історичного періоду для України. Йдеться про 2014 рік, Революцію Гідності та початок російської агресії.

Після 2015 року вартість долара США в Україні не опускалася нижче позначки у 20 гривень. За останні майже 10 років курс коливався в діапазоні від 21 до 27 гривень за долар.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Національний банк України контролює курс валюти. Хоча очільник центробанку уже анонсував, що від фіксованого курсу країна має відмовитися. Це одна з вимог МВФ. До кінця червня український регулятор має узгодити стратегію валютної лібералізації.