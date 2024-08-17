Яка найстаріша валюта у світі

На сьогодні у світі існує понад 100 валют, які використовують у різних країнах. Проте серед них є грошова одиниця, яка виділяється, оскільки її вважають найстарішою у світі.

Яка валюта найстаріша у світі

Фунт стерлінгів – це найдавніша валюта, яку досі використовують. Ця грошова одиниця стала офіційною валютою Сполученого Королівства, коли Англія і Шотландія об'єдналися в єдину країну в 1707 році. Проте фунт почали використовувати для розрахунків ще у 760 році.

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Варто додати, що фунт був офіційною валютою у британських колоніях, включаючи Австралію, Нову Зеландію та Канаду тощо. На сьогодні ці країни випускають власні національні валюти. До 1853 року Банк Англії випускав лише частково надруковані банкноти зі знаком "£" та першою цифрою. Інші цифри додавали вручну, а кожну банкноту підписував один із касирів банку, CMCmarkets.

Поняття "найстаріша валюта" може бути відносним. Чимало інших валют також мають довгу історію, але визначити абсолютно найстарішу валюту може бути надзвичайно складним завданням через відсутність точних історичних даних.

На сьогодні британський фунт є однією із найпопулярніших валют у світі на рівні з американським доларом та євро. Банк Англії випускає банкноти номіналами 5, 10, 20, 50 та фунтів. При цьому навіть перебуваючи у складі Євросоюзу Велика Британія не змінювала офіційну валюту на євро.

Згідно з даними Google Фінанси, в Україні один фунт стерлінгів коштує 53,16 гривні. З початку 2024 року курс британської валюти зріс на понад 10%, хоча на сьогодні його динаміка на ринку від'ємна.