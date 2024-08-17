Після вчорашньої атаки ворог зробив невелику паузу, але згодом розпочав знову. Водночас всі сервіси Monobank продовжують працювати справно.

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Атака на Monobank

Другу добу на нас йде DDoS практично без зупинки. Під атакою Банки. Наближаємось до 3 мільярдів запитів на сервіс за два дні,

– написав Гороховський.

Попередня атака на сервіси стихла приблизно о 22:30 16 серпня. Проте вже о 03:15 17 серпня вона розпочалася наново.

"Ми тримаємось, щоб ви могли допомагати нашим та закривати збори. Підіть і задонатьте на ЗСУ, на зло цієї не**сті", – закликав співзасновник.

Нагадаємо, що днем раніше Олег Гороховський розповідав, що банк отримав близько "мільярда запитів на послуги за 3 години", але запевнив, що ситуація під контролем. Він зазначав, що фахівці Monobank відбивають атаку, "попиваючи каву з пончиками".