Какая валюта самая старая в мире

Фунт стерлингов – это самая древняя валюта, которую до сих пор используют. Эта денежная единица стала официальной валютой Соединенного Королевства, когда Англия и Шотландия объединились в единую страну в 1707 году. Однако фунт начали использовать для расчетов еще в 760 году.

Стоит внимания Monobank второй день подряд под DDoS-атакой

Стоит добавить, что фунт был официальной валютой в британских колониях, включая Австралию, Новую Зеландию и Канаду и тому подобное. На сегодня эти страны выпускают собственные национальные валюты. До 1853 года Банк Англии выпускал лишь частично напечатанные банкноты со знаком "£" и первой цифрой. Другие цифры добавляли вручную, а каждую банкноту подписывал один из кассиров банка, CMCmarkets.

К теме! Понятие "самая старая валюта" может быть относительным. Многие другие валюты также имеют долгую историю, но определить абсолютно старую валюту может быть чрезвычайно сложной задачей из-за отсутствия точных исторических данных.

На сегодня британский фунт является одной из самых популярных валют в мире наравне с американским долларом и евро. Банк Англии выпускает банкноты номиналами 5, 10, 20, 50 и фунтов. При этом даже находясь в составе Евросоюза Великобритания не меняла официальную валюту на евро.

Согласно данным Google Финансы, в Украине один фунт стерлингов стоит 53,16 гривны. С начала 2024 года курс британской валюты вырос более чем на 10%, хотя на сегодня его динамика на рынке отрицательная.