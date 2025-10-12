Яка марка нафти найкраща та яка її ціна?

Одним із головним еталонів світового ринку нафти є марка Brent, яка включає нафту з родовищ Північного моря, такі як Брент та Фортіс у Великій Британії та Осеборг та Екофіск в Норвегії, передає 24 Канал з посиланням на Statista.

Маючи низький вміст сірки, вона належить до так званих солодких сирих нафт. А більша її частина переробляється на бензин та середні дистиляти в Північно-Західній Європі.

Поміж інших відомих марок, як-от WTI та Urals, нафта від Brent маю найвищу ціну – за барель доведеться заплатити 62,7 долара, за даними TradingEconomics станом на 11 жовтня.

Зауважте! За останні 20 років річна ціна за барель сирої нафти Brent зазнала чистого зростання. Наприклад, середня ціна за барель у 2024 році становила 80,53 долара США.

Водночас ф'ючерси на сиру нафту WTI (американську) становлять 59 доларів за барель. А російська марка Urals коштує навіть більше – майже 61 долар за барель.

Цікаво! Однією із найдорожчих марок нафти є також Dubai Crude (Fateh), яка є найважливішим еталоном сирої нафти для Азії. Вона видобувається в Перській затоці і, станом на червень, барель такої нафти коштував понад 69 доларів США, пише YCharts.

Чому зараз нафта дешевшає?