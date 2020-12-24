Учені з усього світу продовжують працювати над розробкою вакцини від коронавірусу. І вже є перші позитивні результати. Тому вартість акцій компаній-розробників активно зростає.

Наскільки вигідно нині інвестувати в медичну галузь – розбиралися Фінанси24.

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Золотий рік для медичних компаній

Компанії Pfizer та BioNTech вже кілька місяців демонструють позитивні результати тестування власної вакцини проти коронавірусу. А компанія Moderna нещодавно повідомила про 100% ефективність їхньої вакцини від тяжких форм коронавірусу. Нині компанія вже розпочала процес сертифікації продукції у ЄС та США.

Увага світу прикута до цих підприємств-розробників вакцини від коронавірусу. А їхні акції стали особливо популярними з-поміж інвесторів. Віктор Таран, трейдер-аналітик Київської філії МАБТ, більш детально розповів, чи варто нині вкладати гроші в активи медичних компаній та які з них обрати.

Поточний рік можна по-праву назвати золотим роком для медичних компаній. Пандемія коронавірусу викликала підвищення попиту на медичні препарати,

– зазначив експерт.

Акції медичних компаній демонструють ріст

Поточний рік став особливо успішним для медичного бізнесу, який працює над розробленням вакцини від коронавірусу. Наприклад, акції компанії-виробника вакцини від коронавірусу Moderna зросли в ціні з початку 2020 року року майже у 9 разів. Оскільки пандемія триває, зростатиме потреба в медичних препаратах, а значить – і вартість акцій медичних компаній буде збільшуватися.

Із урахуванням поточної ситуації фахівці радять інвестувати в компанії-лідери з розроблення вакцини від коронавірусу.

В першу чергу слід звернути увагу на ті компанії, які виробляють вакцини від коронавірусу - Moderna, Pfizer і інші. З огляду на те, що попит на вакцини буде рости, будуть поліпшуватися і фінансові показники цих компаній. Отже, будуть рости і котирування їх акцій,

– наголосив Віктор Таран.

За словами експерта, не варто забувати, що в період пандемії все більше людей використовуватиме різні медикаменти.

Це означає, що попит на медичні товари та препарати також зростатиме. Разом з ним буде збільшуватися і вартість акцій таких медичних компаній, як наприклад, UnitedHealth Group або Johnson & Johnson,

– додав аналітик.

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Експертні поради

Віктор Таран радить розподіляти кошти одразу за кількома активами.

Наприклад, можна вкласти гроші порівну в акції 4-х медичних компаній – Moderna, Pfizer, UnitedHealth Group і Johnson & Johnson. Таким чином, навіть якщо акції однієї з цих компаній будуть знижуватися, то завдяки зростанню інших ваш інвестиційний портфель буде прибутковим.

Тож, як бачите, навіть під час пандемії можна знайти можливість для заробітку. Головне, ретельно слідкувати за змінами на ринках та вчасно на них реагувати.

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