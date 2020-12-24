Ученые со всего мира продолжают работать над разработкой вакцины от коронавируса. И уже есть первые положительные результаты. Поэтому стоимость акций компаний-разработчиков активно растет.

Насколько выгодно сейчас инвестировать в медицинскую отрасль – разбирались Финансы24.

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Золотой год для медицинских компаний

Компании Pfizer и BioNTech уже несколько месяцев демонстрируют положительные результаты тестирования собственной вакцины против коронавируса. А компания Moderna недавно сообщила о 100-процентной эффективности их вакцины от тяжелых форм коронавируса. Сейчас компания уже начала процесс сертификации продукции в ЕС и США.

Внимание мира приковано к этим предприятиям-разработчикам вакцины против коронавируса. А их акции стали особенно популярными среди инвесторов. Виктор Таран, трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ, более подробно рассказал, стоит ли сейчас вкладывать деньги в активы медицинских компаний и какие из них выбрать.

Текущий год можно по праву назвать золотым годом для медицинских компаний. Пандемия коронавируса вызвала повышение спроса на медицинские препараты,

– отметил эксперт.

Акции медицинских компаний демонстрируют рост

Текущий год стал особенно успешным для медицинского бизнеса, который работает над разработкой вакцины против коронавируса. Например, акции компании-производителя вакцины от коронавируса Moderna выросли в цене с начала 2020 года года почти в 9 раз. Поскольку пандемия продолжается, будет расти потребность в медицинских препаратах, а значит – и стоимость акций медицинских компаний будет увеличиваться.

С учетом текущей ситуации специалисты советуют инвестировать в компании-лидеры по разработке вакцины от коронавируса.

В первую очередь следует обратить внимание на те компании, которые производят вакцины от коронавируса – Moderna, Pfizer и другие. Учитывая то, что спрос на вакцины будет расти, будут улучшаться и финансовые показатели этих компаний. Поэтому будут увеличиваться и котировки их акций,

– подчеркнул Виктор Таран.

По словам эксперта, не стоит забывать, что в период пандемии все больше людей будут использовать различные медикаменты.

Это означает, что спрос на медицинские товары и препараты также вырастет. Вместе с ним будет увеличиваться и стоимость акций таких медицинских компаний, например, UnitedHealth Group или Johnson & Johnson,

– добавил аналитик.

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Экспертные советы

Виктор Таран советует распределять средства сразу по нескольким активами.

Например, можно вложить деньги поровну в акции 4-х медицинских компаний – Moderna, Pfizer, UnitedHealth Group и Johnson & Johnson. Таким образом, даже если акции одной из этих компаний будут снижаться, то благодаря росту других ваш инвестиционный портфель будет прибыльным.

Поэтому, как видите, даже во время пандемии можно найти возможность для заработка. Главное, тщательно следить за изменениями на рынках и своевременно на них реагировать.

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