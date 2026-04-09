Експорт нафти з США може сягнути рекордного значення через війну на Близькому Сході

Через війну на Близькому Сході, США почали експортувати більше нафти. Адже, наприклад азійські покупці шукають альтернативу близькосхідній сировині. Уже у квітні ці постачання можуть встановити рекордне значення.

Чому азійські покупці шукають альтернативну нафту?

Близькосхідна нафта не експортується саме через війну, повідомляє Financial Times.

Читайте також Трамп може зняти санкції проти Росії: стала відома умова

Як вказує дослідницька група Kpler:

у квітні експорт нафти з США може зрости майже на третину до 5,2 мільйона барелів на добу;

для порівняння, у березні це значення складало – 3,9 мільйона барелів на добу.

До того ж відомо, що в США прямує приблизно 68 порожніх танкерів. За тиждень до початку війни на Близькому Сході – 28 лютого, їх було всього 24.

Важливо! У 2025 році середній показник складав – 27 танкерів.

Потрібно розуміти, що після початку війни на Близькому Сході, саме Азія відчула значний удар. Адже вона надзвичайно залежна від імпорту.

Як показує статистика, приблизно 80% нафти та нафтопродуктів, які проходили через Ормуз, прямували саме в азійські країни. У тому числі й Китай.

Зверніть увагу! Таке зростання експорту з США може посилити роль Штатів як глобального постачальника.

Зауважимо, на Індію також вплинуло перекриття Ормузької протоки. Країна почала закуповувати нафту в Росії та Венесуели, аби уникнути дефіциту, повідомляє Bloomberg.

Яка наразі ситуація на Близькому Сході?