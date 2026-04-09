Почему азиатские покупатели ищут альтернативную нефть?
Ближневосточная нефть не экспортируется именно из-за войны, сообщает Financial Times.
Как указывает исследовательская группа Kpler:
- в апреле экспорт нефти из США может вырасти почти на треть до 5,2 миллиона баррелей в сутки;
- для сравнения, в марте это значение составляло – 3,9 миллиона баррелей в сутки.
К тому же известно, что в США направляется примерно 68 пустых танкеров. За неделю до начала войны на Ближнем Востоке – 28 февраля, их было всего 24.
Важно! В 2025 году средний показатель составлял – 27 танкеров.
Нужно понимать, что после начала войны на Ближнем Востоке, именно Азия почувствовала значительный удар. Ведь она чрезвычайно зависима от импорта.
Как показывает статистика, примерно 80% нефти и нефтепродуктов, которые проходили через Ормуз, направлялись именно в азиатские страны. В том числе и Китай.
Обратите внимание! Такой рост экспорта из США может усилить роль Штатов как глобального поставщика.
Заметим, на Индию также повлияло перекрытие Ормузского пролива. Страна начала закупать нефть у России и Венесуэлы, чтобы избежать дефицита, сообщает Bloomberg.
Какова сейчас ситуация на Ближнем Востоке?
Во вторник было объявлено двухнедельное перемирие. Это соглашение было заключено после угроз Трампа осуществить ядерную атаку на иранскую территорию. В рамках этих договоренностей, должны были открыть Ормузский пролив.
Напомним, Ормузский пролив это важнейший путь. Именно им проходила пятая часть мировой нефти. Сейчас он заблокирован силами Ирана.
Иран не открыл пролив, несмотря на договоренности. Ведь режим перемирия не был соблюден. В частности, Израиль совершил массированный удар по Ливану.