Чому азійські покупці шукають альтернативну нафту?

Близькосхідна нафта не експортується саме через війну, повідомляє Financial Times.

Як вказує дослідницька група Kpler:

у квітні експорт нафти з США може зрости майже на третину до 5,2 мільйона барелів на добу;

для порівняння, у березні це значення складало – 3,9 мільйона барелів на добу.

До того ж відомо, що в США прямує приблизно 68 порожніх танкерів. За тиждень до початку війни на Близькому Сході – 28 лютого, їх було всього 24.

Важливо! У 2025 році середній показник складав – 27 танкерів.

Потрібно розуміти, що після початку війни на Близькому Сході, саме Азія відчула значний удар. Адже вона надзвичайно залежна від імпорту.

Як показує статистика, приблизно 80% нафти та нафтопродуктів, які проходили через Ормуз, прямували саме в азійські країни. У тому числі й Китай.

Зверніть увагу! Таке зростання експорту з США може посилити роль Штатів як глобального постачальника.

Зауважимо, на Індію також вплинуло перекриття Ормузької протоки. Країна почала закуповувати нафту в Росії та Венесуели, аби уникнути дефіциту, повідомляє Bloomberg.

Яка наразі ситуація на Близькому Сході?