Чому Трамп може продовжити скасування санкцій проти Росії?

Через продовження скасування санкцій поти Росії, Трамп може намагатися знівелювати наслідки війни з Іраном, повідомляє Semafor.

Читайте також Іран виставив плату за нафту, що проходить через Ормузьку протоку

Адміністрація Трампа, ймовірно, продовжить дію скасування санкцій щодо російської нафти цього тижня, заявили колишні чиновники Міністерства фінансів та Державного департаменту, готуючи аналогічний крок щодо іранської нафти,

– вказує видання.