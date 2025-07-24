Який мають вигляд старі та нові долари та чим вони відрізняються
- Долар США періодично оновлюється для захисту від підробок, змінюючи дизайн та додаючи захисні елементи, такі як водяні знаки та оптичні ефекти.
- Нові долари, зокрема банкноти після 2009 року, мають синю захисну стрічку та складніший дизайн з елементами різних кольорів.
Долар США вважається однією з найстабільніших валют у світі, тому саме в ньому жителів багатьох країн, зокрема й України, найчастіше зберігають свої заощадження. Щоб протидіяти шахраям, американський уряд періодично оновлює зовнішній вигляд банкнот.
Як змінювались долари?
Від моменту запровадження паперових грошей Міністерство фінансів США випустило кілька серій доларових купюр. З метою захисту від підробок банкноти змінювались за розміром і зовнішнім виглядом, пише 24 Канал.
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Для посилення безпеки на доларах почали використовувати водяні знаки, спеціальні методи друку, а різні оптичні ефекти.
Дизайн американських банкнот змінювався в такі роки:
- купюру номіналом 5 доларів оновили у 2008 році,
- 10 доларів – у 2006-му;
- 20 доларів – у 2003-му;
- 50 доларів – у 2004-му;
- 100 доларів – у 2013 році.
Як виглядають нові та старі долари?
У народі долари США умовно поділяють на "білі" та "сині" "Білими" називають купюри, випущені з 1996 по 2006 рік, які мають світліший відтінок.
Сто доларів серії 2006 року / фото Wikipedia
"Сині" – це, як правило, банкноти номіналом 100 доларів, що з’явилися після 2009 року. Їх легко впізнати за синьою захисною стрічкою та складнішим дизайном, у якому присутні червоні, помаранчеві, жовті, блакитні й пурпурові елементи.
Сто доларів серії 2009 року / фото Wikipedia
Особливості нових доларів:
- на лицьовій стороні цифри номіналу нанесені фарбою з оптичним ефектом – при зміні кута огляду колір змінюється з зеленого на чорний;
- під час просвічування можна побачити захисну стрічку;
- фон портрета та зображення Білого дому виконані тонкими лініями, що утворюють спеціальну сітку – вона ускладнює копіювання та сканування;
- рельєфний друк, який легко відчути на дотик;
- через лупу можна розгледіти елементи мікродруку — слово USA, номінал, а також напис United States of America;
- праворуч від зображення політичного діяча розташована печатка казначейства. Її зубці мають чітку, рівну форму, а в зеленому полі видно дрібні золотисті зірки.