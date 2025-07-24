Як змінювались долари?

Від моменту запровадження паперових грошей Міністерство фінансів США випустило кілька серій доларових купюр. З метою захисту від підробок банкноти змінювались за розміром і зовнішнім виглядом, пише 24 Канал.

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Для посилення безпеки на доларах почали використовувати водяні знаки, спеціальні методи друку, а різні оптичні ефекти.

Дизайн американських банкнот змінювався в такі роки:

купюру номіналом 5 доларів оновили у 2008 році,

10 доларів – у 2006-му;

20 доларів – у 2003-му;

50 доларів – у 2004-му;

100 доларів – у 2013 році.

Як виглядають нові та старі долари?

У народі долари США умовно поділяють на "білі" та "сині" "Білими" називають купюри, випущені з 1996 по 2006 рік, які мають світліший відтінок.

Сто доларів серії 2006 року / фото Wikipedia

"Сині" – це, як правило, банкноти номіналом 100 доларів, що з’явилися після 2009 року. Їх легко впізнати за синьою захисною стрічкою та складнішим дизайном, у якому присутні червоні, помаранчеві, жовті, блакитні й пурпурові елементи.

Сто доларів серії 2009 року / фото Wikipedia

Особливості нових доларів: