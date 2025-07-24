Как менялись доллары?
С момента введения бумажных денег Министерство финансов США выпустило несколько серий долларовых купюр. С целью защиты от подделок банкноты менялись по размеру и внешнему виду, пишет 24 Канал.
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Для усиления безопасности на долларах начали использовать водяные знаки, специальные методы печати, а различные оптические эффекты.
Дизайн американских банкнот менялся в такие годы:
- купюру номиналом 5 долларов обновили в 2008 году,
- 10 долларов – в 2006-м;
- 20 долларов – в 2003-м;
- 50 долларов – в 2004-м;
- 100 долларов – в 2013 году;
Как выглядят новые и старые доллары?
В народе доллары США условно разделяют на "белые" и "синие" "Белыми" называют купюры, выпущенные с 1996 по 2006 год, которые имеют более светлый оттенок.
Сто долларов серии 2006 года / фото Wikipedia
"Синие" – это, как правило, банкноты номиналом 100 долларов, появившиеся после 2009 года. Их легко узнать по синей защитной ленте и более сложным дизайном, в котором присутствуют красные, оранжевые, желтые, голубые и пурпурные элементы.
Сто долларов серии 2009 года / фото Wikipedia
Особенности новых долларов:
- на лицевой стороне цифры номинала нанесены краской с оптическим эффектом – при изменении угла обзора цвет меняется с зеленого на черный;
- во время просвечивания можно увидеть защитную ленту;
- фон портрета и изображение Белого дома выполнены тонкими линиями, образующими специальную сетку – она затрудняет копирование и сканирование;
- рельефная печать, которая легко почувствовать на ощупь;
- через лупу можно разглядеть элементы микропечати - слово USA, номинал, а также надпись United States of America;
- справа от изображения политического деятеля расположена печать казначейства. Ее зубцы имеют четкую, ровную форму, а в зеленом поле видны мелкие золотистые звезды.