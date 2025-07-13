Чи існує купюра в мільйон доларів

Ні, офіційних купюр в 1 мільйон доларів в обігу немає, і Федеральна резервна система ніколи не замовляла їх виготовлення. Хоча на деяких сувенірних виробах або підроблених купюрах може бути зображення мільйонної купюри, пише 24 Канал з посиланням на Бюро гравіювання та друку США.

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Слід зазначити, що такі вироби не мають ніякої цінності та не можуть використовуватися як законний платіжний засіб.

Рекламна фальшива мільйонна купюра із зображенням Нельсона Мандели / фото Wikipedia

Чому люди вірять у мільйонні купюри

Ідея мільйонної купюри була популяризована в кіно, книгах та міських легендах. Крім того, деякі люди, можливо, бачили сувенірні мільйонні купюри й помилково сприйняли їх за справжню валюту.

Найвища купюра в обігу

Насправді найвища купюра, що перебуває в обігу сьогодні, – це купюра номіналом 100 доларів.

Купюра номіналом 10 000 доларів, а також інші купюри високого номіналу, такі як 500, 1 000 і 5 000 доларів, востаннє друкувалися в 1945 році.

Важливо! Хоча ці банкноти були офіційно виведені з обігу Федеральною резервною системою в 1969 році, на відміну від сувенірних купюр в 1 мільйон доларів їх можна і сьогодні використовувати як платіжний засіб. Хоча, якщо у вас є така купюра, колекціонери її куплять за ціну, яка значно перевищує номінал.