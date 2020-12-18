Кінець року – період підбиття підсумків, святкового настрою та пошуку цікавих подарунків під ялинку. Передноворічна метушня не минає і фондові ринки, тут розпочинається справжнє новорічне ралі.

Що це таке і чим воно вигідне для інвесторів, читайте у матеріалі Фінансів 24.

Терміном "ралі" на фондових ринках називається період стійкого зростання цін акцій, облігацій або індексів. Найчастіше таке явище виникає саме перед новорічними святами, тоді коли зростає попит на різні товари.

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Чи впливає пандемія на новорічне ралі на фондових ринках та на які активи цього року варто звернути увагу, 24 канал поговорив з експертом компанії Forex Club.

Що відбувається на фондових ринках

Ситуація на світових фондових ринках останнім часом виглядає помірно оптимістично. Основні світові індекси показують зростання. Драйвером зростання виступають новини про високу ефективність нових вакцин від коронавіруса, розповідає Олексій Задорожній, трейдер-аналітик Київської філії МАБТ.

Світові інвестори позитивно оцінюють перспективи застосування цих препаратів, деякі з яких вже почали застосовуватися для вакцинації населення. Це своєю чергою сприятиме відновленню світової економіки,

– впевнений експерт.

З огляду на те, що пандемія коронавірусу привела до значного зниження фондових ринків, експерти Forec Club не виключають що на тлі оптимізму, щодо новин про високоефективні вакцини проти коронавірусу, новорічне ралі може принести інвесторам значний прибуток.

У чому вигода новорічного ралі

Новорічне ралі – це період зростання ринків, що повторюється регулярно напередодні нового року. Це дозволяє трейдерам заробити на зростанні котирувань.

Головне – не втратити час і увійти в ринок – купити акції провідних компаній або фондові індекси до початку ралі або на самому початку,

– наголошує Олексій Задорожній.

Скільки триває новорічне ралі

Фіксованої тривалості новорічного ралі немає. Все визначається поточною ситуацією на фінансових ринках і в світовій економіці. В цілому воно може тривати від кількох днів, до тижня і навіть більше.

Як взяти участь в ралі

Взяти участь в новорічному ралі просто, пояснює трейдер Задорожній. Для цього достатньо відкрити і поповнити рахунок в компанії, яка надає доступ до торгівлі на фінансових ринках.

Однією з таких компаній є Forex Club, яка з 1997 року дає можливість трейдерам заробляти на найбільш прибуткових фінансових інструментах – валютах, акціях провідних світових компаній, фондових індексах і інших інструментах.

Після того, як ви відкрили і поповнили рахунок – встановіть на свій телефон мобільну платформу Libertex, розроблену Forex Club і виберіть актив для інвестицій, наприклад, один з відомих американських фондових індексів. Тепер вам залишиться тільки ввести суму, яку ви хочете інвестувати, розмір мультиплікатора – коефіцієнт, пропорційно якому буде змінюватися ваш прибуток, а потім натиснути кнопку "в ріст".

У які активи інвестувати

Фондовий ринок США є "батьківщиною" новорічного ралі, а акції американських компаній і американські фондові індекси традиційно показують хорошу динаміку в цей період.

Найкраще розглянути інвестиції в один з популярних індексів – Dow Jones, S & P500 або NASDAQ,

– додає експерт.

Також можна вкласти кошти в ті компанії, які найбільш ймовірно можуть отримати прибуток в новорічний період.

З огляду на поточну ситуацію з пандемією коронавірусу, варто придивитися до акцій онлайн-рітейлерів, наприклад, Amazon.

Люди в будь-якому випадку будуть купувати подарунки перед новим роком, а в період пандемії вони вважатимуть за краще зробити це через інтернет.

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Також можна розглянути можливість вкласти кошти в акції соцмереж – Facebook, Twitter, стрімінгових сервісів – Netflix і сервісів для онлайн-комунікацій – Zoom. Ці компанії також можуть показати хороше зростання.

Що відбувається на фондових ринках: дивіться відео

Тож, Новий рік не лише період для святкування та витрат, а й гарна можливість заробити на подарунки вже для себе.