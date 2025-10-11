Кожна 5 картка – для шахраїв: як працюють схеми відмивання грошей в Україні
- У 2025 році очікується зростання дроп-схем із новими банківськими картками.
- Дроп-схеми як різновид шахрайства включають оренду картки, грошових "мулів", та одноразових дропів, а найчастіше дропами стають молоді люди, студенти, пенсіонери та безробітні.
У 2025 році може зрости активність дроп-схем щодо нових банківських карток – лише від початку року виявлено близько 100 тисяч несправжніх карток, а це до 20% усіх відкритих карток. За підрахунками на сьогодні загальний обсяг операцій через дроп-схеми може сягати десятків мільярдів гривень.
Як дропи допомагають відмивати гроші?
Заступниця голови правління Глобус Банку Анна Довгальська розповіла, що через дропи відмиваються або переводяться в готівку незаконно отримані кошти, передає 24 Канал.
Наразі збільшення емітованих платіжних карток може стати потенційним джерелом збільшення дропів. А поширення дроп-схем тісно пов'язане з розвитком p2p-переказів.
Починаючи з 2023 року в Україні різко збільшилася кількість переказів від людини до людини. З метою протидії незаконній діяльності наразі більшість банків запровадила обмеження на карткові перекази.
До найпоширеніших дроп-схем входять:
- Оренда картки: власник передає злочинцям картку, PIN-код та доступ до інтернет-банкінгу.
- Грошовий "мул": дроп знімає гроші з картки та передає їх шахраям.
- "Одноразовий" дроп: людина один раз передає картку чи доступ до неї, отримує невелику винагороду та більше не бере участі в схемі.
- Соціальний "портрет" типового дропа: найчастіше це молоді люди віком від 18 до 25 років, велика частка з яких є студентами, пенсіонери, безробітні тощо.
Зверніть увагу! Дропами називають людей, які свідомо або через необізнаність дозволяють шахраям користуватися їхніми рахунками чи картками.
Як розпізнати схеми?
За словами Анни Довгальської, серед найпоширеніших ознак того, що вас заманюють до дроп-схеми є:
- Пропонування "легких грошей" за те, що ви просто надасте картку чи рахунок.
- Відсутність зрозумілого пояснення, навіщо потрібен доступ до рахунку.
- Пропозиція надходить у соцмережах чи месенджерах.
- Відсутність будь-яких перевірок: спілкування тільки онлайн, без офіційних документів.
Банкірка нагадала, що можливі наслідки для дропів – це блокування рахунків, юридична відповідальність, "чорний список" від банку тощо.
Водночас ще однією поширеною проблемою стало те, що організатори схем придумали новий обхід обмежень. Тепер вони не просто купують доступ до банківського рахунку, а оформлюють дропів фізичними особами-підприємцями, пише "Економічна правда".
- Річ у тім, що банківські обмеження поширюють лише на рахунки громадян, а на бізнес-рахунки – ні.
- Наразі Нацбанк вже почав фіксувати такі оновлені дропи. За словами одного із співрозмовників видання, в межах перевірки вже знайшли близько 400 "ФОПів-дропів" у "Райффайзен банку".
Які схеми обману в Інтернеті з 2024 року використовували у 2025 році?
До списку нових схем обману входить недоставлення товару після передоплати на інтернет-майданчиках – заманюють переважно через низькі ціни, а пояснення нібито такої вартості через "ліквідацію складу", розпродаж контрафакту" тощо.
Також поширені псевдобанківські дзвінки – це дзвінки, які зазвичай пов'язані з блокуванням картки, списанням коштів, хакерською атакою тощо.
Крім того, зараз часто можуть просити про допомогу нібито на "збір на дрони" або "на авто для ЗСУ". У таких випадках часто використовуються справжні світлини, назви і номери воєнних бригад.