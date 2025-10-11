В 2025 году может вырасти активность дроп-схем по новым банковским картам – только с начала года выявлено около 100 тысяч ненастоящих карт, а это до 20% всех открытых карт. По подсчетам на сегодня общий объем операций через дроп-схемы может достигать десятков миллиардов гривен.

Как дропы помогают отмывать деньги?

Заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская рассказала, что через дропы отмываются или обналичиваются незаконно полученные средства, передает 24 Канал.

Сейчас увеличение эмитированных платежных карт может стать потенциальным источником увеличения дропов. А распространение дроп-схем тесно связано с развитием p2p-переводов.

Анна Довгальская Заместитель председателя правления Глобус Банка Начиная с 2023 года в Украине резко увеличилось количество переводов от человека к человеку. С целью противодействия незаконной деятельности сейчас большинство банков ввело ограничения на карточные переводы.

К самым распространенным дроп-схемам входят:

Аренда карты: владелец передает преступникам карточку, PIN-код и доступ к интернет-банкингу.

владелец передает преступникам карточку, PIN-код и доступ к интернет-банкингу. Денежный "мул": дроп снимает деньги с карты и передает их мошенникам.

дроп снимает деньги с карты и передает их мошенникам. "Одноразовый" дроп: человек один раз передает карту или доступ к ней, получает небольшое вознаграждение и больше не участвует в схеме.

человек один раз передает карту или доступ к ней, получает небольшое вознаграждение и больше не участвует в схеме. Социальный "портрет" типичного дропа: чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, большая часть из которых являются студентами, пенсионеры, безработные и тому подобное.

Обратите внимание! Дропами называют людей, которые сознательно или по незнанию позволяют мошенникам пользоваться их счетами или карточками.

Как распознать схемы?

По словам Анны Довгальской, среди самых распространенных признаков того, что вас заманивают в дроп-схему есть:

Предложение "легких денег" за то, что вы просто предоставите карточку или счет.

Отсутствие понятного объяснения, зачем нужен доступ к счету.

Предложение поступает в соцсетях или мессенджерах.

Отсутствие каких-либо проверок: общение только онлайн, без официальных документов.

Банкир напомнила, что возможные последствия для дропов – это блокировка счетов, юридическая ответственность, "черный список" от банка и тому подобное.

В то же время еще одной распространенной проблемой стало то, что организаторы схем придумали новый обход ограничений. Теперь они не просто покупают доступ к банковскому счету, а оформляют дропов физическими лицами-предпринимателями, пишет "Экономическая правда".

Дело в том, что банковские ограничения распространяются только на счета граждан, а на бизнес-счета – нет.

Сейчас Нацбанк уже начал фиксировать такие обновленные дропы. По словам одного из собеседников издания, в рамках проверки уже нашли около 400 "ФОПов-дропов" в "Райффайзен банке".

