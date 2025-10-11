Як дропи допомагають відмивати гроші?

Заступниця голови правління Глобус Банку Анна Довгальська розповіла, що через дропи відмиваються або переводяться в готівку незаконно отримані кошти, передає 24 Канал.

Наразі збільшення емітованих платіжних карток може стати потенційним джерелом збільшення дропів. А поширення дроп-схем тісно пов'язане з розвитком p2p-переказів.

Анна Довгальська Заступниця голови правління Глобус Банку Починаючи з 2023 року в Україні різко збільшилася кількість переказів від людини до людини. З метою протидії незаконній діяльності наразі більшість банків запровадила обмеження на карткові перекази.

До найпоширеніших дроп-схем входять:

Оренда картки: власник передає злочинцям картку, PIN-код та доступ до інтернет-банкінгу.

власник передає злочинцям картку, PIN-код та доступ до інтернет-банкінгу. Грошовий "мул": дроп знімає гроші з картки та передає їх шахраям.

дроп знімає гроші з картки та передає їх шахраям. "Одноразовий" дроп: людина один раз передає картку чи доступ до неї, отримує невелику винагороду та більше не бере участі в схемі.

людина один раз передає картку чи доступ до неї, отримує невелику винагороду та більше не бере участі в схемі. Соціальний "портрет" типового дропа: найчастіше це молоді люди віком від 18 до 25 років, велика частка з яких є студентами, пенсіонери, безробітні тощо.

Зверніть увагу! Дропами називають людей, які свідомо або через необізнаність дозволяють шахраям користуватися їхніми рахунками чи картками.

Як розпізнати схеми?

За словами Анни Довгальської, серед найпоширеніших ознак того, що вас заманюють до дроп-схеми є:

Пропонування "легких грошей" за те, що ви просто надасте картку чи рахунок.

Відсутність зрозумілого пояснення, навіщо потрібен доступ до рахунку.

Пропозиція надходить у соцмережах чи месенджерах.

Відсутність будь-яких перевірок: спілкування тільки онлайн, без офіційних документів.

Банкірка нагадала, що можливі наслідки для дропів – це блокування рахунків, юридична відповідальність, "чорний список" від банку тощо.

Водночас ще однією поширеною проблемою стало те, що організатори схем придумали новий обхід обмежень. Тепер вони не просто купують доступ до банківського рахунку, а оформлюють дропів фізичними особами-підприємцями, пише "Економічна правда".

Річ у тім, що банківські обмеження поширюють лише на рахунки громадян, а на бізнес-рахунки – ні.

Наразі Нацбанк вже почав фіксувати такі оновлені дропи. За словами одного із співрозмовників видання, в межах перевірки вже знайшли близько 400 "ФОПів-дропів" у "Райффайзен банку".

