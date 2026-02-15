Однак такі пенсійні виплати здійснюють лише за довіреністю відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пише ПФУ.

Дивіться також Пенсійний фонд надіслал важливе повідомлення: деякі українці ризикують втратити виплати

Довіреність на отримання пенсії обов'язково засвідчується нотаріусом. Документ повинен містити чіткий перелік даних:

місце та дату її складання (підписання);

відомості про довірителя та представника (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання);

повноваження представника;

строк дії довіреності.

Без дати підписання та підписів довіреність на отримання пенсії вважається недійсною.

Важливо! Виплачувати пенсію за довіреністю не можуть більш як 12 місяців, незалежно від терміну дії самого документу.

Куди звертатися за оформленням довіреності?

Для оформлення довіреності цивільним необхідно звернутися до державного чи приватного нотаріуса (на свій розсуд) або ж до уповноваженої на це посадової особи органу місцевого самоврядування, де немає нотаріуса передають у Мін'юсті.

Деякі особливості передбачені для військових та їхніх родин:

Якщо військовий знаходиться на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, тоді довіреність може посвідчити начальник цього закладу, його заступником з медичної частини або старший лікар.

Для членів родини військового документ може посвідчити командир його частини або з’єднання.

Довіреність на отримання пенсії для людини, яка перебуває в місці позбавлення волі, може посвідчити тамтешній начальник.

Важливо! Коли довіреність готова, представник має подати її відділенні Укрпошти чи банку для отримання пенсії разом зі своїм паспортом і пенсійним посвідченням пенсіонера.

Що ще треба знати пенсіонерам?