29 червня, 12:10
Як відрізнити справжні 100 євро від підробки: є декілька способів перевірки
Основні тези
- Справжність 100 євро можна перевірити за водяним знаком, захисною ниткою, дотиком та рельєфом паперу.
- Підробки відрізняються м'яким папером, незмінною голограмою при нахилі та яскравим світінням під ультрафіолетом.
Не стати жертвою шахраїв, що пропонують фальшиву валюту, можна завдяки ключовим елементам європейської купюри. Йдеться про водяний знак, захисну нитку, дотик та рельєф паперу.
Перші ознаки – водяний знак та захисна нитка
- Для того, щоб перевірити 100 євро на справжність з водяним знаком потрібно розглянути зображення знаку на світлі, тобто зображення та цифри, адже їх тоді видно як на аверсі, так на реверсі, передає 24 Канал.
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Річ у тім, що водяний знак стає чітко видимим, його контури плавні й без різких меж або пікселізації. Крім того, на справжніх євро має бути 3 водяні знаки.
- Захисна нитка, що вбудована у структуру паперу, має тонку темну смугу, що проходить вертикально через купюру. Вона розташована трохи лівіше центру банкноти, якщо дивитися на аверс.
Нитка перетинає середню цифру 0 великого зображення номіналу вгорі і середину напису "EURO" внизу. У банкнотах 2002 року використовується напис "100 EURO".
Які є інші способи перевірити євро
Крім визначення справжності через водяний знак та захисну нитку, це ще можна зробити завдяки дотику:
- У підроблених купюрах зазвичай папір м'який та гладкий. Відтак, рельєфні потовщення на банкноті не промацуються, а справжні банкноти на дотик більш хрусткі,
- У підробках голограму на валюту не змінюються при нахилі, а у справжніх банкнотах це відбувається,
- Банкноту можна перевірити під ультрафіолетовою лампою, адже фальшивки яскраво світяться під час цього,
- Також, перевірте серійний номер купюри з 11 цифр та латинської літери – у справжніх банкнотах розмір цифр більший за літеру.