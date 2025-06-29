Первые признаки – водяной знак и защитная нить

Для того, чтобы проверить 100 евро на подлинность с водяным знаком нужно рассмотреть изображение знака на свету, то есть изображение и цифры, ведь их тогда видно как на аверсе, так на реверсе, передает 24 Канал.

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Дело в том, что водяной знак становится четко видимым, его контуры плавные и без резких границ или пикселизации. Кроме того, на настоящих евро должно быть 3 водяных знака.

Защитная нить, встроенная в структуру бумаги, имеет тонкую темную полосу, проходящую вертикально через купюру. Она расположена чуть левее центра банкноты, если смотреть на аверс.

Нить пересекает среднюю цифру 0 большого изображения номинала вверху и середину надписи "EURO" внизу. В банкнотах 2002 года используется надпись "100 EURO".

Какие есть другие способы проверить евро

Кроме определения подлинности через водяной знак и защитную нить, это еще можно сделать благодаря прикосновению: