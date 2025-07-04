Обмін валют: як розпізнати фальшиві долари та євро

В Україні долари та євро – популярні валюти для заощаджень. Втім, завжди існує ризик, що банкноти можуть виявитись фальшивими.

Як розпізнати фальшиві долари Відрізнити справжні долари від підроблених досить легко, якщо знати деякі нюанси, розповідає 24 Канал. Дивіться також Валюта стала зброєю, і це небезпечна практика: чому центральні банки занепокоєні Як розпізнати несправжні долари: cправжні долари США випускаються лише у таких купюрах: 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100. Банкноти номіналом 500 чи 1000 доларів існують, але вони не використовуються у вільному обігу;

найчастіше підробляють банкноту у 100 доларів – додають нулі до купюр 1 чи 10. Запам’ятайте: На 100 доларах зображено Бенджаміна Франкліна;

долари виготовляються з 75% бавовни та 25% льону, тому вони щільні та міцні – їх важко надірвати. Підробки часто роблять зі звичайного паперу, який на дотик тонший і менш якісний:

на справжніх купюрах фарба не вигорає на сонці, а малюнок не розпливається від води. Зображення на банкнотах повинно буде чітке, без розмитих контурів;

водяні знаки, які видно на просвіт, а також захисна смужка на якій є напис USA та номінал;

3D-стрічка на нових 100 доларах (з 2013 року) – синя смуга з цифрами 100, а також чорнильниця з дзвіночком, що змінює колір;

кожна купюра має унікальний номер (11 символів – цифри та літери). Він двічі повторюється на лицьовій стороні. Перевірте, чи всі символи чіткі та однакові в обох місцях. Як розпізнати фальшиві євро В цілому, більшість порад з розпізнання фальшивих доларів буде працювати й на євро, втім є і свої особливості. Як розпізнати несправжні євро: банкноти євро щільні та трохи шорсткі на дотик. підробки часто роблять зі звичайного паперу – вони гладкіші та м'якші;

водяні знаки – на справжніх євро їх три.

голограма на справжніх купюрах змінюється при нахилі. У підробок цей ефект часто відсутній;

під ультрафіолетом справжні євро мають лише окремі елементи, що світяться. Фальшивки часто світяться повністю;

захисна нитка – темна смуга з написом EURO та номіналом, яка має магнітні властивості;

мікродрук – на справжніх банкнотах є дрібні символи, які можна розгледіти під лупою;

серійний номер – складається з 11 символів (цифри та літера). У справжніх купюрах цифри більші за літеру.