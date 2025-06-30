Який курс долара

У понеділок, 30 червня, курс долара до єни знизився на 0,4% до 144,11, а щодо євро перебуває на рівні 1,17 долара — близько до максимуму з вересня 2021 року. Фунт стерлінгів втратив 0,1%, опустившись до 1,37 долара, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Важливо! У четвер, 26 червня, курс долара щодо фунта стерлінгів впав до найнижчого рівня з жовтня 2021 року.

Курс долара до швейцарського франка становив 0,79 франка після зниження в п'ятницю, 27 червня, до найнижчого рівня з січня 2015 року.

Чому падає курс долара

Згідно з інструментом FedWatch від CME Group, ймовірність зниження відсоткової ставки у США як мінімум на чверть процентного пункту до вересня зросла до 91,5% порівняно з 83% тижнем раніше.

Важливо! Цього тижня у США очікується публікація низки звітів, включаючи ключовий звіт про зайнятість, який може вплинути на очікування ринку щодо наступних дій центрального банку.

Ризики, як і раніше, схиляються до ослаблення долара, проте наші прогнози передбачають поступове уповільнення зростання зарплат і прискорення інфляції в найближчі місяці. Це означає, що ринки, ймовірно, переоцінюють ступінь готовності ФРС зберігати м'яку цінову політику,

– зазначив валютний стратег ING Франческо Песоле.

Експерт додав, що будь-яке розчарування у даних на цьому тижні може спровокувати новий виток розпродажу долара.

Крім того, інвестори стежать за законопроєктом Трампа про масштабне скорочення податків і витрат, який може збільшити державний борг на 3,3 трильйона доларів.

Цікаво! Індекс долара, який відстежує динаміку американської валюти до шести основних валют, прямує до найбільшого падіння за перше півріччя з початку 1970-х років.