Обмен валют: как распознать фальшивые доллары и евро: как распознать фальшивые доллары и евро

В Украине доллары и евро – популярные валюты для сбережений. Впрочем, всегда существует риск, что банкноты могут оказаться фальшивыми.

Как распознать фальшивые доллары Отличить настоящие доллары от поддельных достаточно легко, если знать некоторые нюансы, рассказывает 24 Канал. Смотрите также Валюта стала оружием, и это опасная практика: почему центральные банки обеспокоены Как распознать ненастоящие доллары: настоящие доллары США выпускаются только в таких купюрах: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100. Банкноты номиналом 500 или 1000 долларов существуют, но они не используются в свободном обращении;

чаще всего подделывают банкноту в 100 долларов – добавляют нули к купюрам 1 или 10. Запомните: На 100 долларах изображен Бенджамин Франклин;

доллары изготавливаются из 75% хлопка и 25% льна, поэтому они плотные и прочные – их трудно надорвать. Подделки часто делают из обычной бумаги, которая на ощупь тоньше и менее качественная:

на настоящих купюрах краска не выгорает на солнце, а рисунок не расплывается от воды. Изображение на банкнотах должно будет четкое, без размытых контуров;

водяные знаки, которые видны на просвет, а также защитная полоска на которой есть надпись USA и номинал;

3D-лента на новых 100 долларах (с 2013 года) – синяя полоса с цифрами 100, а также чернильница с колокольчиком, что меняет цвет;

каждая купюра имеет уникальный номер (11 символов – цифры и буквы). Он дважды повторяется на лицевой стороне. Проверьте, все ли символы четкие и одинаковые в обоих местах. Как распознать фальшивые евро В целом, большинство советов по распознаванию фальшивых долларов будет работать и на евро, впрочем есть и свои особенности. Как распознать ненастоящие евро: банкноты евро плотные и немного шероховатые на ощупь. подделки часто делают из обычной бумаги – они более гладкие и мягкие;

водяные знаки – на настоящих евро их три.

голограмма на настоящих купюрах меняется при наклоне. У подделок этот эффект часто отсутствует;

под ультрафиолетом настоящие евро имеют лишь отдельные светящиеся элементы,. Фальшивки часто светятся полностью;

защитная нить – темная полоса с надписью EURO и номиналом, которая имеет магнитные свойства;

микропечать – на настоящих банкнотах есть мелкие символы, которые можно разглядеть под лупой;

серийный номер – состоит из 11 символов (цифры и буквы). В настоящих купюрах цифры больше буквы.