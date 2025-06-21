SWIFT і не тільки: як швидко переказати кошти з-за кордону в Україну
- Для переказу коштів з-за кордону в Україну можна використовувати SWIFT, міжнародні платіжні системи та онлайн-сервіси.
- SWIFT-переказ вимагає надання детальних банківських даних.
У європейських банках часто відсутня опція для переказу коштів на карту іншого банку або ж за межі країни. Однак відсутність не означає, що цього не можна зробити. Для цього часто залучають різні способи, як-от міжнародні системи переказів або ж SWIFT.
Як переказати кошти через SWIFT
Як проінформували в НБУ, є декілька способів переказу коштів з-за кордону в Україні, передає 24 Канал. Серед них є як міжнародні системи переказу коштів, так і SWIFT за номером IBAN.
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Наприклад щоб надіслати гроші за допомогою SWIFT потрібні такі дані:
- найменування банку одержувача,
- SWIFT-код банку одержувача,
- номер рахунку одержувача (або міжнародний номер рахунку – IBAN),
- найменування (для фізичної особи – прізвище, ім’я) та адреса одержувача,
- призначення платежу,
- за потреби банк може запитати реквізити банку-кореспондента.
Водночас для безпосереднього переказу коштів варто особисто звернутися у відділення свого банку за кордоном.
Інші способи переказу
Не секрет, що в Європі банківські перекази з картки на картку працюють лише всередині однієї країни, а тому доводиться шукати інші легші способи переказати кошти.
- Платіжні системи
Існує кілька платіжних систем, які дозволяють здійснювати переказ грошей з європейської картки на українську. Наприклад, "Sigue Money Transfer", ТОВ "ІЗІ СОФТ" чи "PaySystems".
Для переказу треба знати номер телефону або ж адресу електронної пошти одержувача, а також назву платіжної системи, через яку він отримуватиме гроші.
- Онлайн-сервіси
Тут йдеться про такі, як Wise, PayPal, Skrill, Payoneer тощо. Але тут потрібно зареєструватися та зв'язати свою європейську картку з обліковим записом для здійснення переказу.
- Криптовалюти
Такий спосіб не є популярним, але він також дієві. Для криптопереказу потрібно зареєструватися на криптобіржі, купити криптовалюту та перевести її на адресу гаманця.