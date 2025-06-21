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21 червня, 13:31
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SWIFT і не тільки: як швидко переказати кошти з-за кордону в Україну

Валерія Городинська
Основні тези
  • Для переказу коштів з-за кордону в Україну можна використовувати SWIFT, міжнародні платіжні системи та онлайн-сервіси.
  • SWIFT-переказ вимагає надання детальних банківських даних.

У європейських банках часто відсутня опція для переказу коштів на карту іншого банку або ж за межі країни. Однак відсутність не означає, що цього не можна зробити. Для цього часто залучають різні способи, як-от міжнародні системи переказів або ж SWIFT.

Як переказати кошти через SWIFT

Як проінформували в НБУ, є декілька способів переказу коштів з-за кордону в Україні, передає 24 Канал. Серед них є як міжнародні системи переказу коштів, так і SWIFT за номером IBAN.

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Наприклад щоб надіслати гроші за допомогою SWIFT потрібні такі дані:

  • найменування банку одержувача,
  • SWIFT-код банку одержувача,
  • номер рахунку одержувача (або міжнародний номер рахунку – IBAN),
  • найменування (для фізичної особи – прізвище, ім’я) та адреса одержувача,
  • призначення платежу,
  • за потреби банк може запитати реквізити банку-кореспондента.

Водночас для безпосереднього переказу коштів варто особисто звернутися у відділення свого банку за кордоном.

Інші способи переказу

Не секрет, що в Європі банківські перекази з картки на картку працюють лише всередині однієї країни, а тому доводиться шукати інші легші способи переказати кошти.

  • Платіжні системи

Існує кілька платіжних систем, які дозволяють здійснювати переказ грошей з європейської картки на українську. Наприклад, "Sigue Money Transfer", ТОВ "ІЗІ СОФТ" чи "PaySystems". 

Для переказу треба знати номер телефону або ж адресу електронної пошти одержувача, а також назву платіжної системи, через яку він отримуватиме гроші.

  • Онлайн-сервіси

Тут йдеться про такі, як Wise, PayPal, Skrill, Payoneer тощо. Але тут потрібно зареєструватися та зв'язати свою європейську картку з обліковим записом для здійснення переказу.

  • Криптовалюти

Такий спосіб не є популярним, але він також дієві. Для криптопереказу потрібно зареєструватися на криптобіржі, купити криптовалюту та перевести її на адресу гаманця.