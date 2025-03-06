Яку комісію бере "ПриватБанк" за переказ коштів

"ПриватБанк" повідомив про продовження пільгового тарифу для валютних карток. Йдеться про міжнародні перекази через систему "Приват24", пише 24 Канал з посиланням на банк.

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Згідно з оголошенням "ПриватБанку", пільговий тариф був діяти до 15 травня 2025 року. Крім того, в банку додали, що комісія за переказ коштів на закордонні картки буде становити 1% від суми.

Проте варто враховувати, що мінімальний розмір комісії становить 50 гривень.

Нагадаємо, що комісія на переказ коштів на закордонні картки без пільгового тарифу становить 2% від суми. Додамо, що державний "Ощадбанк" оголосив про зміну тарифів на обслуговування карткових рахунків. Нові тарифи почнуть діяти з 1 квітня 2025 року.