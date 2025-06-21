Як переказати кошти через SWIFT

Як проінформували в НБУ, є декілька способів переказу коштів з-за кордону в Україні, передає 24 Канал. Серед них є як міжнародні системи переказу коштів, так і SWIFT за номером IBAN.

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Наприклад щоб надіслати гроші за допомогою SWIFT потрібні такі дані:

найменування банку одержувача,

SWIFT-код банку одержувача,

номер рахунку одержувача (або міжнародний номер рахунку – IBAN),

найменування (для фізичної особи – прізвище, ім’я) та адреса одержувача,

призначення платежу,

за потреби банк може запитати реквізити банку-кореспондента.

Водночас для безпосереднього переказу коштів варто особисто звернутися у відділення свого банку за кордоном.

Інші способи переказу

Не секрет, що в Європі банківські перекази з картки на картку працюють лише всередині однієї країни, а тому доводиться шукати інші легші способи переказати кошти.

Платіжні системи

Існує кілька платіжних систем, які дозволяють здійснювати переказ грошей з європейської картки на українську. Наприклад, "Sigue Money Transfer", ТОВ "ІЗІ СОФТ" чи "PaySystems".

Для переказу треба знати номер телефону або ж адресу електронної пошти одержувача, а також назву платіжної системи, через яку він отримуватиме гроші.

Онлайн-сервіси

Тут йдеться про такі, як Wise, PayPal, Skrill, Payoneer тощо. Але тут потрібно зареєструватися та зв'язати свою європейську картку з обліковим записом для здійснення переказу.

Криптовалюти

Такий спосіб не є популярним, але він також дієві. Для криптопереказу потрібно зареєструватися на криптобіржі, купити криптовалюту та перевести її на адресу гаманця.