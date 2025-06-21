Как перевести средства через SWIFT

Как проинформировали в НБУ, есть несколько способов перевода средств из-за границы в Украину, передает 24 Канал. Среди них есть как международные системы перевода средств, так и SWIFT по номеру IBAN.

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Например, чтобы отправить деньги с помощью SWIFT нужны следующие данные:

наименование банка получателя,

SWIFT-код банка получателя,

номер счета получателя (или международный номер счета – IBAN),

наименование (для физического лица – фамилия, имя) и адрес получателя,

назначение платежа,

при необходимости банк может запросить реквизиты банка-корреспондента.

В то же время для непосредственного перевода средств стоит лично обратиться в отделение своего банка за рубежом.

Другие способы перевода

Не секрет, что в Европе банковские переводы с карты на карту работают только внутри одной страны, а потому приходится искать другие легкие способы перевести средства.

Платежные системы

Существует несколько платежных систем, которые позволяют осуществлять перевод денег с европейской карты на украинскую. Например, "Sigue Money Transfer", ООО "ИЗИ СОФТ" или "PaySystems".

Для перевода надо знать номер телефона или адрес электронной почты получателя, а также название платежной системы, через которую он будет получать деньги.

Онлайн-сервисы

Здесь речь идет о таких, как Wise, PayPal, Skrill, Payoneer и тому подобное. Но здесь нужно зарегистрироваться и связать свою европейскую карту с учетной записью для осуществления перевода.

Криптовалюты

Такой способ не является популярным, но он также действенны. Для криптоперевода нужно зарегистрироваться на криптобирже, купить криптовалюту и перевести ее на адрес кошелька.