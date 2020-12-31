У період кризи, викликаною пандемією, різко зросла актуальність отримання додаткового доходу. Одним із способів хорошого заробітку є торгівля на фінансових ринках.

Щоб заробити на трейдингу, потрібно передусім розібратися, у що вигідно вкладати кошти. Однак є сервіси, які дозволяють не витрачати багато часу на самостійний аналіз прибутковості активів. Фінанси24 розповідають про те, як вигідно вкладати гроші і не витрачати зайвого часу.

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Пандемія змусила задуматися про додатковий заробіток

Пандемія призвела до того, що багато хто зіткнувся зі зниженням своїх доходів. Проте в сучасному світі є багато можливостей для заробітку, які можна використовувати, щоб покращити свій рівень життя.

Можна влаштуватися на другу роботу, почати пекти торти на дому і продавати їх, а можна просто зареєструватися на біржі фрілансерів і отримувати замовлення там. Однак всі ці способи передбачають значні витрати часу і сил при незначному доході. На щастя, є набагато вигідніші способи заробітку, наприклад, вкладення на фінансових ринках.

Як заробляти, не витративши багато часу?

До позитивних сторін інвестицій на фінансових ринках можна віднести відсутність необхідності приділяти цьому багато часу, і можливість отримати практично необмежений дохід. Однак, щоб зробити вигідну угоду, потрібно знати який актив найбільш прибутковий. Для того, щоб вибрати правильний актив, може знадобитися багато часу, який є далеко не у всіх. Щоб не витрачати час на аналіз ринку можна скористатися сервісом інвестиційних ідей від компанії Forex Club.

Інвестиційні ідеї від Forex Club – це унікальний сервіс, що дає змогу початківцям і досвідченим трейдерам скоротити час, необхідний для вибору привабливих активів для здійснення угод.

Експерти компанії з багаторічним досвідом успішної роботи на фінансових ринках постійно аналізують різні сегментів фінансового ринку, новин, трендів і економічних індикаторів. На основі цього вони вибирають найбільш привабливі активи для вкладення коштів і готують стратегії інвестування, які дозволяють максимізувати прибуток.

Завдяки сервісу інвестиційних ідей кожен може вкласти кошти в найбільш прибуткові фінансові активи і максимізувати прибутковість своїх інвестицій.

Як це працює на практиці? Наприклад, консервативна прибутковість за інвестиційною ідеєю по акціях Tesla, яка була актуальна з серпня по кінець жовтня 2020 року, склала 60%. Якби ви вклали кошти в рамках цієї інвестиційної ідеї за помірним сценарієм, то можна було збільшити свій капітал на 120%. Інвестідея, орієнтована на роботу з таким захисним активом як золото, який завжди використовується, щоб зберегти кошти під час кризи, могла збільшити ваші вкладення на 27,5% в рамках консервативного сценарію і на 55% в рамках помірного.

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На чому заробляти зараз?

Сьогодні однією з найбільш актуальних інвестиційних ідей є вкладення грошей в американський фондовий ринок. Фондовий ринок США є одним із найбільших за капіталізацією, і доволі важливим за значимістю для світової економіки. На американському ринку торгуються всесвітньо відомі фінансові компанії, які відіграють важливу роль у світовій економіці. І навіть зараз, у самий розпал пандемії коронавірусу, фондові індекси США продовжують штурмувати максимуми. Використавши цю інвестиційну ідею, актуальну до 18 березня 2021 року, ви зможете отримати до 56% прибутку.

Скористатися цією інвестиційною ідеєю просто.

Для цього достатньо відкрити і поповнити торговий рахунок у терміналі Libertex від Forex Club на суму від 500 доларів.

у терміналі Libertex від Forex Club на суму від 500 доларів. Після цього вам необхідно підписатися на інвестиційну ідею на сайті компанії за цим посиланням.

на сайті компанії за цим посиланням. Після підписки на адресу електронної пошти, яку ви вказали, вам будуть надходити рекомендації по здійсненню операцій.

Усе що вам залишиться – це відкривати відповідні угоди у торговій платформі Libertex.

Завдяки тому, що Libertex доступна як у вигляді вебдодатку, так і у вигляді програми для операційних систем iOS і Android, ви зможете вигідно вкладати кошти в будь-якому місці і практично з будь-якого пристрою, на якому є доступ в інтернет.

Хочете заробити на фінансових ринках? Відкрийте рахунок у торговій платформі Libertex від Forex Club і скористайтеся однією з прибуткових інвестиційних ідей!