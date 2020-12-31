Як отримувати додатковий дохід у вільний час: прості ідеї для заробітку
У період кризи, викликаною пандемією, різко зросла актуальність отримання додаткового доходу. Одним із способів хорошого заробітку є торгівля на фінансових ринках.
Щоб заробити на трейдингу, потрібно передусім розібратися, у що вигідно вкладати кошти. Однак є сервіси, які дозволяють не витрачати багато часу на самостійний аналіз прибутковості активів. Фінанси24 розповідають про те, як вигідно вкладати гроші і не витрачати зайвого часу.
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Пандемія змусила задуматися про додатковий заробіток
Пандемія призвела до того, що багато хто зіткнувся зі зниженням своїх доходів. Проте в сучасному світі є багато можливостей для заробітку, які можна використовувати, щоб покращити свій рівень життя.
Можна влаштуватися на другу роботу, почати пекти торти на дому і продавати їх, а можна просто зареєструватися на біржі фрілансерів і отримувати замовлення там. Однак всі ці способи передбачають значні витрати часу і сил при незначному доході. На щастя, є набагато вигідніші способи заробітку, наприклад, вкладення на фінансових ринках.
Як заробляти, не витративши багато часу?
До позитивних сторін інвестицій на фінансових ринках можна віднести відсутність необхідності приділяти цьому багато часу, і можливість отримати практично необмежений дохід. Однак, щоб зробити вигідну угоду, потрібно знати який актив найбільш прибутковий. Для того, щоб вибрати правильний актив, може знадобитися багато часу, який є далеко не у всіх. Щоб не витрачати час на аналіз ринку можна скористатися сервісом інвестиційних ідей від компанії Forex Club.
Експерти компанії з багаторічним досвідом успішної роботи на фінансових ринках постійно аналізують різні сегментів фінансового ринку, новин, трендів і економічних індикаторів. На основі цього вони вибирають найбільш привабливі активи для вкладення коштів і готують стратегії інвестування, які дозволяють максимізувати прибуток.
Завдяки сервісу інвестиційних ідей кожен може вкласти кошти в найбільш прибуткові фінансові активи і максимізувати прибутковість своїх інвестицій.
Як це працює на практиці?Наприклад, консервативна прибутковість за інвестиційною ідеєю по акціях Tesla, яка була актуальна з серпня по кінець жовтня 2020 року, склала 60%. Якби ви вклали кошти в рамках цієї інвестиційної ідеї за помірним сценарієм, то можна було збільшити свій капітал на 120%. Інвестідея, орієнтована на роботу з таким захисним активом як золото, який завжди використовується, щоб зберегти кошти під час кризи, могла збільшити ваші вкладення на 27,5% в рамках консервативного сценарію і на 55% в рамках помірного.
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На чому заробляти зараз?
Сьогодні однією з найбільш актуальних інвестиційних ідей є вкладення грошей в американський фондовий ринок. Фондовий ринок США є одним із найбільших за капіталізацією, і доволі важливим за значимістю для світової економіки. На американському ринку торгуються всесвітньо відомі фінансові компанії, які відіграють важливу роль у світовій економіці. І навіть зараз, у самий розпал пандемії коронавірусу, фондові індекси США продовжують штурмувати максимуми. Використавши цю інвестиційну ідею, актуальну до 18 березня 2021 року, ви зможете отримати до 56% прибутку.
Скористатися цією інвестиційною ідеєю просто.
- Для цього достатньо відкрити і поповнити торговий рахунок у терміналі Libertex від Forex Club на суму від 500 доларів.
- Після цього вам необхідно підписатися на інвестиційну ідею на сайті компанії за цим посиланням.
- Після підписки на адресу електронної пошти, яку ви вказали, вам будуть надходити рекомендації по здійсненню операцій.
- Усе що вам залишиться – це відкривати відповідні угоди у торговій платформі Libertex.
Завдяки тому, що Libertex доступна як у вигляді вебдодатку, так і у вигляді програми для операційних систем iOS і Android, ви зможете вигідно вкладати кошти в будь-якому місці і практично з будь-якого пристрою, на якому є доступ в інтернет.
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