Як керувати своїми грошима

Економічна ситуація у світі на сьогодні є досить складною. Споживачі більше ретельно підходять до того, як витрачати кошти, тоді як світові експерти все частіше говорять про рецесію. Про це пише 24 Канал з посиланням на Assosiated Press.

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Це саме час, щоб впорядкувати власні фінанси. Експерти виділили кілька порад, які допоможуть розібратися з бюджетом та підготуватися до ситуацій, коли може бути потреба у додаткових грошах:

Оцініть свої фінанси

Найперше потрібно оцінити поточну фінансову ситуацію. Йдеться про середній бюджет на місяць, ключові статі витрат та доходів, заощадження тощо. Усе це допоможе зрозуміти, скільки людина заробляє та витрачає, оцінивши актуальний стан фінансів.

Створіть резервний фонд

Резервний фонд – це інструмент, який допоможе пережити більшість непередбачуваних або складних ситуацій, які потребують додаткових коштів. Особливо це актуально у часи невизначеності. Для багатьох формування резервного фонду може видаватися чимось недосяжним, якщо і так є проблеми з фінансами. Проте експерти наголошують, що навіть незначні збереження можуть стати в пригоді. В ідеалі в резервному фонді має бути сума, яка допоможе покрити витрати на 3 – 6 місяців.

Зверніть увагу! Накопичення грошей та формування капіталу – це наслідок правильних звичок. Дуже часто ці звички притаманні заможним людям, як-от інвестиції в себе, розумне управління коштами та налагоджування нових зв'язків і знайомств.

Визначте, які витрати можна скоротити

Під час аналізу власних фінансів варто звернути увагу на свої витрати, виділивши, які з них є необхідними, а – від яких можна відмовитися. Кошти, які вдасться зберегти завдяки цьому кроку можна направити в резервний фонд, збереження для досягнення певної фінансової цілі, навчання тощо.

Зосередьтеся на тому, що можна контролювати

Під час формуванню бюджету варто розуміти, що не все можна контролювати. Експерти радять замість того, щоб переживати через економіку країни, світові фінансові ринки, зосередити свою увагу на тих секторах власного життя, що можна контролювати. Для прикладу, йдеться про формування бюджету, створення резервного фонду, перевірка статей витрат. Зокрема, можна визначити, де і які зміни потрібно внести, аби підстрахувати себе ще більше.

Проводьте щомісячний аналіз фінансів

Експерти рекомендують корегувати свій бюджет на постійній основі, аби не відставати від фінансових цілей. Для прикладу, аналізувати власні фінанси можна кожного місяця. Ці перевірки також допоможуть визначити, куди людина найчастіше витрачає гроші, чи змінюються її потреби тощо, і відповідно корегувати бюджет.