Чому долар падає в ціні

У понеділок, 5 травня, долар США втрачає позиції на ринку. Американська валюта втратила приріст, який зафіксувала за минулий тиждень, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Інвестори прагнуть отримати більш зрозумілу інформацію щодо торгових відносин між США та Китаєм, які є найбільшими економіками світу. Нагадаємо, що у неділю Дональд Трамп заявив, що Китай зацікавлений у налагодженні торгових відносин з США, але не вказав жодних часових рамкок або конкретних умов.

Також на минулому тижні Пекін дав зрозуміти, що може розглянути можливість початкут переговрів з Вашингтоном. Проте у Китаї наголосили, що США спершу мають скасувати свої тарифи.

Крім відносин між США та Китаєм, інвестори ще звертають увагу на Федеальний резерв США. Зокрема, інвестори намагаються зрозуміти, яким буде наступне рішення регулятора щодо ставок.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Наразі Індекс долара США коливається на рівні 99,50. Долар втратив в ціні 0,55% під час сьогоднішніх торгів, згідно з даними MarketWatch. Протягом торгового дня долара коливався в діапазоні від 99,48 до 100,05.

Цікаво! У Goldman Sachs вважають, що долар США продовжить знецінюватися. До того ж у прогнозі вказали, що курс долара буде падати навіть, якщо у США не настане криза.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: