Как управлять своими деньгами

Экономическая ситуация в мире на сегодня является достаточно сложной. Потребители более тщательно подходят к тому, как тратить средства, тогда как мировые эксперты все чаще говорят о рецессии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Assosiated Press.

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Это самое время, чтобы упорядочить собственные финансы. Эксперты выделили несколько советов, которые помогут разобраться с бюджетом и подготовиться к ситуациям, когда может быть потребность в дополнительных деньгах:

Оцените свои финансы

Прежде всего нужно оценить текущую финансовую ситуацию. Речь идет о среднем бюджете в месяц, ключевые статьи расходов и доходов, сбережения и тому подобное. Все это поможет понять, сколько человек зарабатывает и тратит, оценив актуальное состояние финансов.

Создайте резервный фонд

Резервный фонд – это инструмент, который поможет пережить большинство непредсказуемых или сложных ситуаций, требующих дополнительных средств. Особенно это актуально во времена неопределенности. Для многих формирование резервного фонда может казаться чем-то недостижимым, если и так есть проблемы с финансами. Однако эксперты отмечают, что даже незначительные сбережения могут пригодиться. В идеале в резервном фонде должна быть сумма, которая поможет покрыть расходы на 3 – 6 месяцев.

Обратите внимание! Накопление денег и формирование капитала – это следствие правильных привычек. Очень часто эти привычки присущи состоятельным людям, например инвестиции в себя, разумное управление средствами и налаживание новых связей и знакомств.

Определите, какие расходы можно сократить

При анализе собственных финансов стоит обратить внимание на свои расходы, выделив, какие из них являются необходимыми, а – от которых можно отказаться. Средства, которые удастся сохранить благодаря этому шагу можно направить в резервный фонд, сохранения для достижения определенной финансовой цели, обучения и тому подобное.

Сосредоточьтесь на том, что можно контролировать

При формировании бюджета следует понимать, что не все можно контролировать. Эксперты советуют вместо того, чтобы переживать из-за экономики страны, мировые финансовые рынки, сосредоточить свое внимание на тех секторах собственной жизни, что можно контролировать. Для примера, речь идет о формировании бюджета, создание резервного фонда, проверка статей расходов. В частности, можно определить, где и какие изменения нужно внести, чтобы подстраховать себя еще больше.

Проводите ежемесячный анализ финансов

Эксперты рекомендуют корректировать свой бюджет на постоянной основе, чтобы не отставать от финансовых целей. Например, анализировать собственные финансы можно каждый месяц. Эти проверки также помогут определить, куда человек чаще всего тратит деньги, меняются ли его потребности и т.д., и соответственно корректировать бюджет.