Чи можуть старі речі дорожчати з роками та приносити прибуток?

Дослідниця вінтажу Юлія Гербут у розмові з 24 Каналом пояснила, що у цій сфері є таке поняття як інвестиційний вінтаж, адже у всі часи вінтаж – це, в першу чергу, можливість заробити гроші у вигляді предметів.

За її словами, цінність предметам формують самі поціновувачі, однак для успішних вкладень недостатньо просто купити стару річ.

Юлія Гербут, дослідниця вінтажу, колекціонерка Одне діло купити, інше продати. І для того, щоб власне інвестувати, варто зануритися у вивчення глибше, або звертатися за консультацією до експертів, якщо мова йде про дорого вартісні предмети.

Як зазначає експертка, найбільше зростають у ціні речі, які ще в період створення були рідкісними та дорогими. Йдеться про авторські роботи, ручне виготовлення, складне виробництво або лімітовані випуски.

Але є випадки, коли навіть проста старовинна річ може зрости у вартості через попит серед колекціонерів.

Маленький приклад: я збираю певний малюнок будянських тарілок. Перші тарілки я купувала за 50, 100, 150 гривень. Тепер, коли в мене їх вже є певна кількість, а тарілки з цим малюнком знаходити все складніше, я знаю що придбала б зараз свого "баранця" і за 500. А через кількість років і за 1 000,

– каже пані Юлія.

Колекціонерка вінтажу Юлія Гербут з добіркою декоративних виробів / Фото Надії Козбур

До речі! За словами Катерини Вейпан, колекціонерки та власниці платформи Kira Vintage, якщо людина хоче колекцію прикрас, аксесуарів чи речей, або просто бажає мати інвестиційний гардероб, то їй потрібно звертати увагу передусім на речі від брендів, які добре тримають ціну на вторинному ринку. Серед них – Chanel (чим рідкісніші предмети, тим краще), Hermes (cумки, хустинки, аксесуари), Dior (рідкісні старовинні сукні та прикраси, або речі періоду Джона Гальяно в бренді).Також перспективними для вінтажних вкладень називають Gucci (канонічні сумки 1960 – 1980-х років, одяг та аксесуари періоду Тома Форда, хустинки).

У який вінтаж варто вкладати гроші?

Юлія Гербут каже, що напрямків у сфері вінтажу та антикваріату існує безліч – від кераміки й меблів до прикрас, одягу та предметів інтер'єру.

Крім того, на думку дослідниці, український ринок має свою специфіку через історичні події та втрату сімейних колекцій. Через це навіть звичайні побутові предмети можуть ставати рідкісними й дорогими.

Колекціонерка пояснює, що для того, щоб почати заробляти на вінтажі не потрібно володіти захмарними бюджетами. Перші вкладання можуть становити як 100 гривень, так і 1 000 гривень.

Якщо ми придбали металева таця за 500 гривень, то пізніше це може бути 1 000 гривень,

– зауважує співрозмовниця.

Колекціонерка розповіла про один із власних досвідів перепродажу речей. Вона ще раніше придбала "дивного звіра" Протор'євих на ринку за 500 гривень. З часом їй вдалося продати його за 6 500 гривень.

До речі! Якщо "дивний звір" дослідниця 2 роки тому продала за 6 500 гривень, то цілком ймовірно, що сьогодні його вартість вже від 8 до 12 тисяч гривень.

Водночас були й менш успішні приклади, адже пані Юлія зазначає, що в цій сфері, як і у будь-якій, не має легких шляхів: якось дослідниця придбала французькі мушлі, куплені за 12 тисяч гривень, але згодом їх вдалося продати лише за 4 тисячі.

Тобто ринок вінтажу, за її словами, це довгий процес навчання, який потребує часу, контактів, досвіду, а також готовності до як вдалих, так і невдалих покупок. Втім, навіть стартові покупки простих вінтажних предметів без роздумів не є втратою: з часом вони можуть формувати своєрідний капітал, який потенційно зростає у вартості.

Які ще є методи інвестування?

Інвестуванням цікавляться усі, хто хоче не просто зберігати гроші, але й примножувати їх. Наприклад в Україні навіть на суму в 50 тисяч гривень можна сформувати збалансований портфель державних облігацій. Крім того, ОВДП залишаються досі найбезпечнішим інструментом для українців у 2026 році й підходить для консервативної стратегії.

Річ у тім, що частина коштів в такому інструменті повертається інвестору регулярно, а частина працює довше, залежно від строків.

Окрім облігацій, інвесторам пропонують розглядати криптовалюти, адже очікується зростання такого інструменту у 2026 – 2027 роках.

А ще інвестиційний портфель на міжнародних ринках за 50 тисяч гривень з потенційно вищою дохідністю на горизонті 3 – 5 років. Також можливий старт малого бізнесу у сферах локальних сервісів і digital-послуг.