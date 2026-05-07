Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 7 травня торгується по 43,85 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 11 копійок проти 6 травня. Офіційний курс євро становить 51,61 гривні, отже його ціна зросла на 22 копійки, повідомляє Нацбанк.

А от 8 травня курс валют буде таким:

долар – 43,80 гривні (-5 копійок);

євро – 51,54 гривні (-7 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 7 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,60 гривні , а продаж – по 44,09 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,80 гривні , а продаж – по 43,80 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,44 гривні, а продаж – по 43,91 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 7 травня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,27 гривні , а продаж – по 51,92 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,55 гривні , а продаж – по 51,70 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,34 гривні, а продаж – по 51,86 гривні.

Чи вигідно заощаджувати у валюті?

Раніше директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв розповів, що навіть у разі помірного подорожчання долара гривневі депозити збережуть свою привабливість для українців.

Наприклад, піврічний вклад у нацвалюті з середньою ставкою 14,5% річних навіть після сплати податків потенційно здатен перекрити таке курсове зростання.

Якщо розмістити 100 тисяч гривень на такий депозит, то після сплати податків чистий дохід становитиме 5 582,5 гривні, а загальна сума наприкінці строку – 105 582,5 гривні. Навіть за умови зростання курсу долара до 45 гривень за неї можна буде придбати близько 2 346,3 долара. Для порівняння: якби на старті обміняти 100 тисяч гривень за курсом 44 гривні за долар, то вдалося б отримати менше – близько 2 272,7 долара.

Варто додати, що умовна межа, за якої дохідність гривневого вкладу перестає перекривати девальвацію, наразі становить близько 46,46 гривні за долар.