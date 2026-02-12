Компанія, яку підтримує родина Трампа, запустила нову платформу для переказів

Криптовалютний проєкт World Liberty Financial планує запустити нову платформу. Вона отримала назву – World Swap. Нова платформа дозволить обмінювати кошти та здійснювати перекази.

Що відомо про нову платформу World Swap?

Як відомо, всі операції будуть здійснюватись із низькою комісією у порівнянні з пропозиціями конкурентів, повідомляє Reuters.

Читайте також Чому біткоїн дешевшає до 60 – 70 тисяч доларів: експерт назвав причини та коли чекати зростання

Важливо! Проєкт World Liberty Financial підтримується родиною Трампа.

По всьому світу переміщується понад 7 трильйонів доларів з однієї валюти в іншу, і все це дуже сильно оподатковується діючими гравцями,

– сказав співзасновник World Liberty Зак Фолкман під час Web 3 Consensus в Гонконзі.

Механізм роботи платформи очікується такий:

криптофірма хоче приєднати користувачів на пряму до дебетових карток і банківських рахунків;

при чому, це відбуватиметься по всьому світу;

а далі відбуватимуться перекази у іноземній валюті.

Зауважимо, що ще приблизно 4 тижні тому була запущена – кредитна платформа World Liberty Markets, повідомляє Yahoo.Finance. Це відбулося в рамках кампанії за ширше використання її стабільного коіну USD1.

Наразі World Liberty Markets зафіксувала:

320 мільйонів доларів кредитів;

а також – понад 200 мільйонів доларів позик.

Як на родину Трампа вплинув запуск нових проєктів на ринку крипти?