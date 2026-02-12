Укр Рус
12 лютого, 16:03
Компанія, яку підтримує родина Трампа, запустила нову платформу для переказів

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Компанія World Liberty Financial, яку підтримує родина Трампа, запустила нову платформу для обміну коштів та переказів.
  • Раніше було запущено кредитну платформу World Liberty Markets.

Криптовалютний проєкт World Liberty Financial планує запустити нову платформу. Вона отримала назву – World Swap. Нова платформа дозволить обмінювати кошти та здійснювати перекази.

Що відомо про нову платформу World Swap?

Як відомо, всі операції будуть здійснюватись із низькою комісією у порівнянні з пропозиціями конкурентів, повідомляє Reuters.

Важливо! Проєкт World Liberty Financial підтримується родиною Трампа.

По всьому світу переміщується понад 7 трильйонів доларів з однієї валюти в іншу, і все це дуже сильно оподатковується діючими гравцями, 
– сказав співзасновник World Liberty Зак Фолкман під час Web 3 Consensus в Гонконзі.

Механізм роботи платформи очікується такий:

  • криптофірма хоче приєднати користувачів на пряму до дебетових карток і банківських рахунків;
  • при чому, це відбуватиметься по всьому світу;
  • а далі відбуватимуться перекази у іноземній валюті.

Зауважимо, що ще приблизно 4 тижні тому була запущена – кредитна платформа World Liberty Markets, повідомляє Yahoo.Finance. Це відбулося в рамках кампанії за ширше використання її стабільного коіну USD1.

Наразі World Liberty Markets зафіксувала:

  • 320 мільйонів доларів кредитів;
  • а також – понад 200 мільйонів доларів позик.

Як на родину Трампа вплинув запуск нових проєктів на ринку крипти?

  • Запуск World Liberty сприяв різкому зростанню доходів родини Трампа. Йдеться саме про Trump Organization.

  • Як показує статистика, за першу половину 2025 року дохід Trump Organization зріс у 17 разів до 864 мільйонів доларів. Для порівняння, у 2024 він сягав – 51 мільйон доларів.

  • Зауважимо, що експерти з етики уряду вбачають проблеми у дільності Трампа. Річ в тім, що родина американського президента реалізує все більше ініціатив, пов'язаних з криптою. Водночас Трамп контролює криптовалютну політику США. На думку експертів, це демонструє конфлікт інтересів. Білий дім це заперечує.