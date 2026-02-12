Що відомо про нову платформу World Swap?
Як відомо, всі операції будуть здійснюватись із низькою комісією у порівнянні з пропозиціями конкурентів, повідомляє Reuters.
Важливо! Проєкт World Liberty Financial підтримується родиною Трампа.
По всьому світу переміщується понад 7 трильйонів доларів з однієї валюти в іншу, і все це дуже сильно оподатковується діючими гравцями,
– сказав співзасновник World Liberty Зак Фолкман під час Web 3 Consensus в Гонконзі.
Механізм роботи платформи очікується такий:
- криптофірма хоче приєднати користувачів на пряму до дебетових карток і банківських рахунків;
- при чому, це відбуватиметься по всьому світу;
- а далі відбуватимуться перекази у іноземній валюті.
Зауважимо, що ще приблизно 4 тижні тому була запущена – кредитна платформа World Liberty Markets, повідомляє Yahoo.Finance. Це відбулося в рамках кампанії за ширше використання її стабільного коіну USD1.
Наразі World Liberty Markets зафіксувала:
- 320 мільйонів доларів кредитів;
- а також – понад 200 мільйонів доларів позик.
Як на родину Трампа вплинув запуск нових проєктів на ринку крипти?
Запуск World Liberty сприяв різкому зростанню доходів родини Трампа. Йдеться саме про Trump Organization.
Як показує статистика, за першу половину 2025 року дохід Trump Organization зріс у 17 разів до 864 мільйонів доларів. Для порівняння, у 2024 він сягав – 51 мільйон доларів.
Зауважимо, що експерти з етики уряду вбачають проблеми у дільності Трампа. Річ в тім, що родина американського президента реалізує все більше ініціатив, пов'язаних з криптою. Водночас Трамп контролює криптовалютну політику США. На думку експертів, це демонструє конфлікт інтересів. Білий дім це заперечує.