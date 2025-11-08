Яким чином відбувається обмін старих доларів?

Аби обміняти старі долари, потрібно звернутись у фінустанову, яка здійснює цю процедуру, повідомляє 24 Канал.

Далі ваші банкноти будуть перевірені. Це відбувається з використанням спеціального обладнання, наголошує НБУ.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– наголошує НБУ.

У 2023 році Нацбанк скасував поняття "незначно зношена" купюра. Таким чином регулятор прагнув виключити "людський фактор" при перевірці банкноти. Тобто ці купюри можуть вільно обмінюватись.

А от ті купюри, які "значно зношені" передаються на інкасо, це означає, що:

банк передає вашу банкноту банку-кореспонденту і уже він здійснює обмін;

ця процедура відбувається за тарифами фінустанови.

Що ще важливо знати про долари зараз?

НБУ врегулював, що банки та фінустанови мають дотримуватись правил обміну. Якщо ж вашу купюру відмовляються прийняти, ви маєте право подати скаргу.

У випадку, коли ваша банкнота виявляється фальшивкою, вам її не повертають. Таку купюру передають у правоохоронні органи для проведення розслідування.

