Укр Рус
Финансы Финансовые новости Компания, которую поддерживает семья Трампа, запустила новую платформу для переводов
12 февраля, 16:03
3

Компания, которую поддерживает семья Трампа, запустила новую платформу для переводов

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Компания World Liberty Financial, которую поддерживает семья Трампа, запустила новую платформу для обмена средств и переводов.
  • Ранее было запущено кредитную платформу World Liberty Markets.

Криптовалютный проект World Liberty Financial планирует запустить новую платформу. Она получила название – World Swap. Новая платформа позволит обменивать средства и осуществлять переводы.

Что известно о новой платформе World Swap?

Как известно, все операции будут осуществляться с низкой комиссией по сравнению с предложениями конкурентов, сообщает Reuters.

Читайте также Почему биткоин дешевеет до 60 – 70 тысяч долларов: эксперт назвал причины и когда ждать роста

Важно! Проект World Liberty Financial поддерживается семьей Трампа.

По всему миру перемещается более 7 триллионов долларов из одной валюты в другую, и все это очень сильно облагается действующими игроками, 
– сказал соучредитель World Liberty Зак Фолкман во время Web 3 Consensus в Гонконге.

Механизм работы платформы ожидается такой:

  • криптофирма хочет присоединить пользователей на прямую к дебетовым картам и банковским счетам;
  • при чем, это будет происходить по всему миру;
  • а дальше будут происходить переводы в иностранной валюте.

Заметим, что еще примерно 4 недели назад была запущена – кредитная платформа World Liberty Markets, сообщает Yahoo.Finance. Это произошло в рамках кампании за более широкое использование ее стабильного коина USD1.

На данный момент World Liberty Markets зафиксировала:

  • 320 миллионов долларов кредитов;
  • а также – более 200 миллионов долларов займов.

Как на семью Трампа повлиял запуск новых проектов на рынке крипты?

  • Запуск World Liberty способствовал резкому росту доходов семьи Трампа. Речь идет именно о Trump Organization.

  • Как показывает статистика, за первую половину 2025 года доход Trump Organization вырос в 17 раз до 864 миллионов долларов. Для сравнения, в 2024 он достигал – 51 миллион долларов.

  • Заметим, что эксперты по этике правительства видят проблемы в деятельности Трампа. Дело в том, что семья американского президента реализует все больше инициатив, связанных с криптой. В то же время Трамп контролирует криптовалютную политику США. По мнению экспертов, это демонстрирует конфликт интересов. Белый дом это отрицает.