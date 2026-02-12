Что известно о новой платформе World Swap?

Как известно, все операции будут осуществляться с низкой комиссией по сравнению с предложениями конкурентов, сообщает Reuters.

Важно! Проект World Liberty Financial поддерживается семьей Трампа.

По всему миру перемещается более 7 триллионов долларов из одной валюты в другую, и все это очень сильно облагается действующими игроками,

– сказал соучредитель World Liberty Зак Фолкман во время Web 3 Consensus в Гонконге.

Механизм работы платформы ожидается такой:

криптофирма хочет присоединить пользователей на прямую к дебетовым картам и банковским счетам;

при чем, это будет происходить по всему миру;

а дальше будут происходить переводы в иностранной валюте.

Заметим, что еще примерно 4 недели назад была запущена – кредитная платформа World Liberty Markets, сообщает Yahoo.Finance. Это произошло в рамках кампании за более широкое использование ее стабильного коина USD1.

На данный момент World Liberty Markets зафиксировала:

320 миллионов долларов кредитов;

а также – более 200 миллионов долларов займов.

Как на семью Трампа повлиял запуск новых проектов на рынке крипты?