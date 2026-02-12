Что известно о новой платформе World Swap?
Как известно, все операции будут осуществляться с низкой комиссией по сравнению с предложениями конкурентов, сообщает Reuters.
Читайте также Почему биткоин дешевеет до 60 – 70 тысяч долларов: эксперт назвал причины и когда ждать роста
Важно! Проект World Liberty Financial поддерживается семьей Трампа.
По всему миру перемещается более 7 триллионов долларов из одной валюты в другую, и все это очень сильно облагается действующими игроками,
– сказал соучредитель World Liberty Зак Фолкман во время Web 3 Consensus в Гонконге.
Механизм работы платформы ожидается такой:
- криптофирма хочет присоединить пользователей на прямую к дебетовым картам и банковским счетам;
- при чем, это будет происходить по всему миру;
- а дальше будут происходить переводы в иностранной валюте.
Заметим, что еще примерно 4 недели назад была запущена – кредитная платформа World Liberty Markets, сообщает Yahoo.Finance. Это произошло в рамках кампании за более широкое использование ее стабильного коина USD1.
На данный момент World Liberty Markets зафиксировала:
- 320 миллионов долларов кредитов;
- а также – более 200 миллионов долларов займов.
Как на семью Трампа повлиял запуск новых проектов на рынке крипты?
Запуск World Liberty способствовал резкому росту доходов семьи Трампа. Речь идет именно о Trump Organization.
Как показывает статистика, за первую половину 2025 года доход Trump Organization вырос в 17 раз до 864 миллионов долларов. Для сравнения, в 2024 он достигал – 51 миллион долларов.
Заметим, что эксперты по этике правительства видят проблемы в деятельности Трампа. Дело в том, что семья американского президента реализует все больше инициатив, связанных с криптой. В то же время Трамп контролирует криптовалютную политику США. По мнению экспертов, это демонстрирует конфликт интересов. Белый дом это отрицает.