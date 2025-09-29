Криза лише посилюється: "просіла" одна з ключових галузей Росії
- Частка збиткових вугільних підприємств у Росії зросла до 65,4% з січня по липень 2025 року.
- Російський уряд вирішив виділити вугільній галузі 700 мільйонів доларів на підтримку у вигляді податкових відстрочок і субсидій.
В Росії збільшується частка збиткових вугільних підприємств. В період з січня по липень 2025 року вона зросла на 65,4%.
Що відбувається у вугільній промисловості в Росії?
Рік тому частка збиткових вугільних підприємств також була значна – 51,7%, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Цьогоріч сукупний збиток галузі до оподаткування складав 2,5 мільярди доларів. Це вдвічі більше ніж у 2024.
Зверніть увагу! Скоротився прибуток компаній майже вдвічі – до 560 мільйонів доларів. Збитки, своєю чергою, сягнули – 3,06 мільярди доларів.
Чому погіршується ситуація у вугільній галузі Росії:
- падіння експорту;
- зниження цін на світовому ринку;
- імпортні мита Китаю та Індії.
Зауважте! У 2025 році виручка у цій галузі може впасти до 17,2 мільярда.
Група "Мечел" опинилася в борговій пастці: збиток за 2024 рік становив 403 мільйони доларів, а чистий борг перевищив 2,55 мільярда доларів – у понад 7 разів більше за ринкову капіталізацію. Компанія веде переговори з держбанками про реструктуризацію та може закрити найбільш збиткові виробництва,
– наголошує розвідка.
Скорочується і видобуток вугілля:
- у 2024 році він складав – 439 мільйонів тонн;
- цьогоріч, імовірно, він складе – 436 мільйонів тонн.
Експорт вугілля прогнозується на рівні – 189 мільйонів тонн. Це найнижчий показник з 2020.
Як російська влада реагує на кризу у вугільній галузі?
Російський уряд ухвалив рішення про виділення вугільній галузі 700 мільйонів доларів на підтримку. Допомога надаватиметься у вигляді податкових відстрочок і субсидій. До того ж голова ВТБ Андрій Костін закликав закрити неефективні шахти.
Що відбувається в російській економіці зараз?
Російське ВВП зростатиме повільнішими темпами ніж очікувалось. Мінекономіки Росії очікує, що у 2025 цей показник збільшиться лише на 1% (раніше він прогнозувався на рівні 2,5%).
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що на економіку Росії сильно впливають удари України по російських НПЗ. Адже ці атаки "регулюють" рівень експорту нафти.
Як зазначає СЗРУ, Кремль намагається зменшити бюджетний дефіцит. В результаті цього посилюється фіскальний тиск.