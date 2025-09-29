В Росії збільшується частка збиткових вугільних підприємств. В період з січня по липень 2025 року вона зросла на 65,4%.

Що відбувається у вугільній промисловості в Росії?

Рік тому частка збиткових вугільних підприємств також була значна – 51,7%, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Читайте також Знову дешевшає: скільки коштує 1 барель нафти на ринку зараз

Цьогоріч сукупний збиток галузі до оподаткування складав 2,5 мільярди доларів. Це вдвічі більше ніж у 2024.

Зверніть увагу! Скоротився прибуток компаній майже вдвічі – до 560 мільйонів доларів. Збитки, своєю чергою, сягнули – 3,06 мільярди доларів.

Чому погіршується ситуація у вугільній галузі Росії:

падіння експорту;

зниження цін на світовому ринку;

імпортні мита Китаю та Індії.

Зауважте! У 2025 році виручка у цій галузі може впасти до 17,2 мільярда.

Група "Мечел" опинилася в борговій пастці: збиток за 2024 рік становив 403 мільйони доларів, а чистий борг перевищив 2,55 мільярда доларів – у понад 7 разів більше за ринкову капіталізацію. Компанія веде переговори з держбанками про реструктуризацію та може закрити найбільш збиткові виробництва,

– наголошує розвідка.

Скорочується і видобуток вугілля:

у 2024 році він складав – 439 мільйонів тонн;

цьогоріч, імовірно, він складе – 436 мільйонів тонн.

Експорт вугілля прогнозується на рівні – 189 мільйонів тонн. Це найнижчий показник з 2020.

Як російська влада реагує на кризу у вугільній галузі? Російський уряд ухвалив рішення про виділення вугільній галузі 700 мільйонів доларів на підтримку. Допомога надаватиметься у вигляді податкових відстрочок і субсидій. До того ж голова ВТБ Андрій Костін закликав закрити неефективні шахти.

Що відбувається в російській економіці зараз?