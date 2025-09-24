Як змінилась ситуація в російській економіці?
Російські ЗМІ, зазначають, що попри це, міністерство, імовірно поділилось з макропрогнозом з одним з видань, пише 24 Канал.
Зверніть увагу! Згодом ця інформація з публікації зникла. Водночас її досі можна знайти у Telegram.
Згідно з отриманими даними, прогноз зростання російського ВВП змінився так:
- ВВП у 2025 році зросте на 1%, замість 2,5%;
- у 2026 році – на 1,3% замість 2,4%.
Зауважте! У 2026 році раніше прогнозувалось зростання інвестицій на 3%. Тепер же очікується спад на 0,5%. Серед причин, які привели до таких результатів, Мінекономіки Росії виділяє жорстку кредитно-грошову політику.
Прогноз відносно промислового виробництва змінився так:
- у 2025 році він знизився до 1,5%, раніше очікувалось – 2,6%;
- у 2026 році – зменшився до 2,3%, раніше чекали – 2,9%.
А от курс російського рубля очікується такий:
- він стане міцнішим і сягне до 86,1 рубля за долар замість 94,3 в середньому за рік;
- а от у 2026 році курс має впасти до 92,2 рубля за долар.
Важливо! Профіцит зовнішньої торгівлі товарами цьогоріч очікується – 106,9 мільярда доларів. Раніше це значення мало б скласти – 86,8 мільярда доларів.
Як змінилась ситуація в російській економіці?
Індекс Мосбіріжі падає. Такої ситуації не виникало з літа. Зараз цей індекс складає – 2 695,28 пункту. Причиною зниження є заява Трампа про здатність України відвоювати свої території.
Російський уряд намагається боротись з бюджетним дефіцитом. Для цього, зокрема, здійснюються спеціальні перевірки бізнесу, наголошує СЗРУ.