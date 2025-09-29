В России увеличивается доля убыточных угольных предприятий. В период с января по июль 2025 года она выросла на 65,4%.

Что происходит в угольной промышленности в России?

Год назад доля убыточных угольных предприятий также была значительна – 51,7%, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

В этом году совокупный убыток отрасли до налогообложения составлял 2,5 миллиарда долларов. Это вдвое больше чем в 2024.

Обратите внимание! Сократилась прибыль компаний почти вдвое – до 560 миллионов долларов. Убытки, в свою очередь, достигли – 3,06 миллиарда долларов.

Почему ухудшается ситуация в угольной отрасли России:

падение экспорта;

снижение цен на мировом рынке;

импортные пошлины Китая и Индии.

Заметьте! В 2025 году выручка в этой отрасли может упасть до 17,2 миллиарда.

Группа "Мечел" оказалась в долговой ловушке: убыток за 2024 год составил 403 миллиона долларов, а чистый долг превысил 2,55 миллиарда долларов – более чем в 7 раз больше рыночной капитализации. Компания ведет переговоры с госбанками о реструктуризации и может закрыть наиболее убыточные производства,

– отмечает разведка.

Сокращается и добыча угля:

в 2024 году она составляла – 439 миллионов тонн;

в этом году, вероятно, она составит – 436 миллионов тонн.

Экспорт угля прогнозируется на уровне – 189 миллионов тонн. Это самый низкий показатель с 2020.

Как российские власти реагируют на кризис в угольной отрасли? Российское правительство приняло решение о выделении угольной отрасли 700 миллионов долларов на поддержку. Помощь будет предоставляться в виде налоговых отсрочек и субсидий. К тому же глава ВТБ Андрей Костин призвал закрыть неэффективные шахты.

