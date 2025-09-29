Що відбувається у вугільній промисловості в Росії?

Рік тому частка збиткових вугільних підприємств також була значна – 51,7%, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Цьогоріч сукупний збиток галузі до оподаткування складав 2,5 мільярди доларів. Це вдвічі більше ніж у 2024.

Зверніть увагу! Скоротився прибуток компаній майже вдвічі – до 560 мільйонів доларів. Збитки, своєю чергою, сягнули – 3,06 мільярди доларів.

Чому погіршується ситуація у вугільній галузі Росії:

  • падіння експорту;
  • зниження цін на світовому ринку;
  • імпортні мита Китаю та Індії.

Зауважте! У 2025 році виручка у цій галузі може впасти до 17,2 мільярда.

Група "Мечел" опинилася в борговій пастці: збиток за 2024 рік становив 403 мільйони доларів, а чистий борг перевищив 2,55 мільярда доларів – у понад 7 разів більше за ринкову капіталізацію. Компанія веде переговори з держбанками про реструктуризацію та може закрити найбільш збиткові виробництва,
– наголошує розвідка.

Скорочується і видобуток вугілля:

  • у 2024 році він складав – 439 мільйонів тонн;
  • цьогоріч, імовірно, він складе – 436 мільйонів тонн.

Експорт вугілля прогнозується на рівні – 189 мільйонів тонн. Це найнижчий показник з 2020.

Як російська влада реагує на кризу у вугільній галузі?

Російський уряд ухвалив рішення про виділення вугільній галузі 700 мільйонів доларів на підтримку. Допомога надаватиметься у вигляді податкових відстрочок і субсидій. До того ж голова ВТБ Андрій Костін закликав закрити неефективні шахти.

Що відбувається в російській економіці зараз?

  • Російське ВВП зростатиме повільнішими темпами ніж очікувалось. Мінекономіки Росії очікує, що у 2025 цей показник збільшиться лише на 1% (раніше він прогнозувався на рівні 2,5%).

  • Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що на економіку Росії сильно впливають удари України по російських НПЗ. Адже ці атаки "регулюють" рівень експорту нафти.

  • Як зазначає СЗРУ, Кремль намагається зменшити бюджетний дефіцит. В результаті цього посилюється фіскальний тиск.