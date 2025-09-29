Что происходит в угольной промышленности в России?
Год назад доля убыточных угольных предприятий также была значительна – 51,7%, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
В этом году совокупный убыток отрасли до налогообложения составлял 2,5 миллиарда долларов. Это вдвое больше чем в 2024.
Обратите внимание! Сократилась прибыль компаний почти вдвое – до 560 миллионов долларов. Убытки, в свою очередь, достигли – 3,06 миллиарда долларов.
Почему ухудшается ситуация в угольной отрасли России:
- падение экспорта;
- снижение цен на мировом рынке;
- импортные пошлины Китая и Индии.
Заметьте! В 2025 году выручка в этой отрасли может упасть до 17,2 миллиарда.
Группа "Мечел" оказалась в долговой ловушке: убыток за 2024 год составил 403 миллиона долларов, а чистый долг превысил 2,55 миллиарда долларов – более чем в 7 раз больше рыночной капитализации. Компания ведет переговоры с госбанками о реструктуризации и может закрыть наиболее убыточные производства,
– отмечает разведка.
Сокращается и добыча угля:
- в 2024 году она составляла – 439 миллионов тонн;
- в этом году, вероятно, она составит – 436 миллионов тонн.
Экспорт угля прогнозируется на уровне – 189 миллионов тонн. Это самый низкий показатель с 2020.
Как российские власти реагируют на кризис в угольной отрасли?
Российское правительство приняло решение о выделении угольной отрасли 700 миллионов долларов на поддержку. Помощь будет предоставляться в виде налоговых отсрочек и субсидий. К тому же глава ВТБ Андрей Костин призвал закрыть неэффективные шахты.
Что происходит в российской экономике сейчас?
Российское ВВП будет расти медленнее, чем ожидалось. Минэкономики России ожидает, что в 2025 этот показатель увеличится лишь на 1% (ранее он прогнозировался на уровне 2,5%).
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что на экономику России сильно влияют удары Украины по российским НПЗ. Ведь эти атаки "регулируют" уровень экспорта нефти.
Как отмечает СВРУ, Кремль пытается уменьшить бюджетный дефицит. В результате этого усиливается фискальное давление.