Перш за все компанія Berkshire Hathaway зафіксувала рекордний операційний прибуток за квартал. Проте інвестиційний портфель суттєво просів через стрімке падіння акцій Apple на фондовому ринку. Додамо, що саме на цінні папери техгіганта Баффет уже багато років робить ставку.

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Квартальні підсумки Berkshire Hathaway

Загалом за третій квартал 2023 року операційний прибуток інвестиційної компанії оцінили у 10,7 мільярда доларів. Це історичний рекорд для Berkshire Hathaway. Попередній максимум зафіксували за підсумками попереднього кварталу з показником на рівні 10,04 мільярда доларів. Таким чином, зростання у річному розрахунку становить 40,6%.

Найбільше компанія Воррена Баффета заробила завдяки страховому бізнесу. Зокрема, йдеться про прибуток від страхування та інвестиції, які принесли 2,42 мільярда доларів та 2,47 мільярда доларів відповідно. Тоді як через обвал акцій Apple вони втратили 21 мільярд доларів.

Крім того, в останні кілька років конгломерат зіткнувся із серйозною проблемою. Йдеться про надлишок готівки при відсутності гідних цілей, щоб витрачати ці кошти. Усе через надто високі ризики.

На момент створення цього матеріалу, особистий капітал Воррена Баффета видання Bloomberg оцінює у 118 мільярдів доларів. Інвестор входить до першої десятки найзаможніших людей у світі.