На скільки впали акції Adidas?

У середу, 30 липня, папери популярного бренду спортивного одягу просіли на 9%. Це стало найрізкішим внутрішньоденним падінням з 7 квітня, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Попри зростання прибутку в другому кварталі, Adidas розчарувала інвесторів, обмежившись лише підтвердженням річного прогнозу.

Компанія як і раніше очікує операційний прибуток в діапазоні від 1,7 до 1,8 мільярда євро, тоді як середній прогноз аналітиків становить 2 мільярди євро.

Важливо! За останні 12 місяців акції Adidas подешевшали на 23%.

Генеральний директор компанії Бьорн Гульден пояснив збереження консервативного прогнозу невизначеністю, пов'язаною з впливом американських торгових мит.

За його словами, компанія вже зазнала збитків на десятки мільйонів євро й очікує, що в цьому році додаткові витрати, пов'язані з постачанням продукції в США, досягнуть 200 млн євро.

Примітно! Гульден також попередив про можливу ланцюгову реакцію з боку споживачів, які можуть скоротити витрати через інфляційний тиск.

Що відбувається з Adidas?

У другому кварталі Adidas відзвітувала про операційний прибуток у розмірі 546 мільйонів євро, що вище середнього прогнозу аналітиків у 503 мільйона євро.

Однак квартальний виторг склав 6 мільярдів євро, трохи не дотягнувши до очікувань через зміцнення євро і закриття франшизи Yeezy.

В цілому, слабші показники по прибутку компенсуються високою рентабельністю, тому ми розцінюємо ці результати як неоднозначні,

– зазначив аналітик RBC Capital Markets Пірал Дадханія.

На тлі популярності класичних кросівок, таких як Samba, Adidas два роки поспіль має підвищений попит. Компанія розширила асортимент ретро-моделей з трьома смужками, що викликало хвилю інтересу від Латинської Америки до Китаю.

Цікаво! Розширений асортимент ретро-моделей допоміг компанії зміцнити позиції бренду на ринку і частково скоротити відставання від лідера індустрії – Nike.

Тепер інвестори оцінюють, чи вдасться Adidas зберегти набраний темп на тлі торгової політики адміністрації Дональда Трампа, посилення економічної нестабільності у світі та спроб Nike повернути собі позиції після декількох складних років.

Компанія продовжує підігрівати інтерес до ретро-моделей, включаючи Samba, в тому числі внаслідок випуску версій з металізованою обробкою і анімалістичними принтами.

Примітно! Рентабельність Adidas склала 51,7%, трохи перевищивши прогнози аналітиків. Цьому сприяли зниження знижок, скорочення витрат на продукцію і логістику.