Прежде всего, компания Berkshire Hathaway зафиксировала рекордную операционную прибыль за квартал. Однако инвестиционный портфель существенно просел из-за стремительного падения акций Apple на фондовом рынке. Добавим, что именно на ценные бумаги техгиганта Баффет много лет делает ставку.

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Квартальные итоги Berkshire Hathaway

В целом за третий квартал 2023 года операционную прибыль инвестиционной компании оценили в 10,7 миллиарда долларов. Это исторический рекорд для Berkshire Hathaway. Предыдущий максимум зафиксировали по итогам предыдущего квартала с показателем на уровне 10,04 миллиарда долларов. Таким образом, рост в годовом расчете составляет 40,6%.

Больше всего компания Уоррена Баффета заработала благодаря страховому бизнесу. В частности, речь идет о прибыли от страхования и инвестициях, которые принесли. 2,42 миллиарда долларов да 2,47 миллиарда долларов в соответствии. В то время как из-за обвала акций Apple они потеряли 21 миллиард долларов.

Кроме того, в последние несколько лет конгломерат столкнулся с серьезной проблемой. Речь идет об избытке наличных денег при отсутствии достойных целей, чтобы тратить эти средства. Все из-за слишком высоких рисков.

На момент создания этого материала, личный капитал Уоррена Баффета издание Bloomberg оценивает в 118 миллиардов долларов. Инвестор входит в первую десятку самых богатых людей в мире.