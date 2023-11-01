На цьому фоні, цінні папери Tesla зафіксували серйозний обвал. Крім фінансового звіту за квартал, важливу роль зіграли побоювання інвесторів щодо попиту на електромобілі.

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Акції Tesla зафіксували значний спад на ринку

Загалом занепокоєння вплинуло на позиції усіх автовиробників у США. До того ж компанії ведуть широкі переговори з профспілками стосовно рівня зарплат. Зокрема, акції Tesla впали в ціні на 20% після публікації фінансового звіту. Це призвело до зниження ринкової капіталізації приблизно на 145 мільярдів доларів. Для порівняння, основні індекси продемонстрували таку динаміку:

Індекс S&P 500 впав на 3,6% ;

; Тоді як для Індексу Nasdaq 100 втратив більше ніж на 4%.

До теми! Відразу після публікації фінансового звіту за третій квартал особистий капітал Ілона Маска зменшився на 16 мільярдів доларів. Проте він досі залишається найзаможнішою людиною у світу. На момент створення цього матеріалу, статки бізнесмена оцінюють 195 мільярдів доларів, згідно Bloomberg.

Цю ситуацію прокоментував аналітик Morgan Stanley Адам Джонас. За його словами, проблема полягає у тому, що капіталістичний сектор інвестує в неперевірені стратегії електромобілів на фоні зростання витрат, зниження цін, підвищення ключових ставок та сповільнення попиту. Джонас зауважив, що на сьогодні інвестори починають розуміти, що десятки мільярдів доларів інвестицій в електромобілі можуть мати руйнівний ефект, а не опцією, яка приносить гроші.