На этом фоне ценные бумаги Tesla зафиксировали серьезный обвал. Кроме финансового отчета за квартал, важную роль сыграли опасения инвесторов по поводу спроса на электромобили.

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Акции Tesla зафиксировали значительный спад на рынке

В общем, беспокойство повлияло на позиции всех автопроизводителей в США. К тому же, компании ведут широкие переговоры с профсоюзами относительно уровня зарплат. В частности, акции Tesla упали в цене на 20% после публикации денежного отчета. Это привело к снижению рыночной капитализации примерно на 145 миллиардов долларов. Для сравнения, основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Индекс S&P 500 упал на 3,6% ;

; В то время как для Индекса Nasdaq 100 потерял больше чем на 4%.

К теме! Сразу после публикации финансового отчета за третий квартал личный капитал Илона Маска уменьшилась на 16 миллиардов долларов. Однако он до сих пор остается самым богатым человеком в мире. На момент создания этого материала, состояние бизнесмена оценивают 195 миллиардов долларов, согласно Bloomberg.

Эту ситуацию прокомментировал аналитик Morgan Stanley Адам Джонас. По его словам, проблема состоит в том, что капиталистический сектор инвестирует в непроверенные стратегии электромобилей на фоне роста затрат, снижения цен, повышения ключевых ставок и замедления спроса. Джонас отметил, что на сегодняшний день инвесторы начинают понимать, что десятки миллиардов долларов инвестиций в электромобили могут иметь разрушительный эффект, а не опцией, которая приносит деньги.